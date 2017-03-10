تقدمت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل د. سهام الفريح بالشكر والتقديـــر إلى أعضاء مجلس الأمة على مبادرتهم في تعديـــل قانون الأحداث، وذلك برفــــع ســـن الحدث من 16 إلى 18 عاما، وذلك لتفهمهم ما للقانون السابق من مآخذ على الطفل والمجتمع، والذي نبهنا إليه مرارا خلال مساعي الجمعيــــة الوطنيـــــة لحماية الطفل الحثيثة في تقديم مشروعنا في إصدار قانون حقوق الطفل الذي لأقر بمرسوم رقــم 21 لسنــة 2015.

وقالت ان ذلك يؤكد أن النواب حريصون على النشء وعلى أن تتوافق القوانين الكويتية مع المعايير الدولية فيما يخص سن الحدث.