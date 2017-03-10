دارين العلي

اختتم مكتب الشهيد فعالياته بمناسبة الأعياد الوطنية بحفل ختامي أقامه أمس الأول تم خلاله تكريم الجهات والسفارات المشاركة في مهرجان «شكرا» الذي استمر على مدى 18 يوما تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

ووجهت الوكيلة المساعدة في الديوان الأميري ومدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير شكرها إلى كل من ساهم في إنجاح مهرجان «شكرا» من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة وسفارات دول التحالف التي شاركت في تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، بالإضافة إلى حديقة الشهيد ووسائل الإعلام التي قامت بتغطية فعاليات المهرجان.

وقالت فاطمة الأمير إن المكتب نظم مهرجان «شكرا» بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للكويت ويوم التحرير من الاحتلال العراقي، لافتة إلى أن احتفالات مكتب الشهيد كانت حافلة ومميزة تليق بذكرى العيد الوطني المجيد ويوم التحرير العظيم، وشملت مشاركة سفارات دول التحالف الـ 36 التي أسهمت في تحرير الكويت من الاحتلال الغاشم، والذي تحقق بفضل من الله في 26 من فبراير عام 1991.

وذكرت أن المهرجان تضمن فقرات فولكلورية للدول الأوروبية ومن الأميركتين، ومن الدول العربية والأفريقية والآسيوية ومن أستراليا، إضافة إلى الماراثون الرياضي، وعرض فيلم يحكي بطولة فتاة كويتية تمردت على واقع مرير للشهيدة وفاء العامر، وأخيرا ختام الاحتفالات بيوم كويتي فلكلوري جمع أطياف المجتمع كافة.

وشكرت مدير عام مكتب الشهيد كل من أسهم في إنجاح مهرجان هذا العام بدءا من سفارات دول التحالف مرورا بإدارة وكوادر حديقة الشهيد التي احتضنت مهرجان «شكرا» بفاعلية وحسن تنظيم، وقالت: نخص بالشكر الإعلاميين الذين تفاعلوا مع مجريات وبرامج الاحتفال يوما بيوم، فكانت تغطيتهم مميزة، وتنم عن حس وطني عميق، ومهنية واضحة، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لجميع إخواني وأخواتي في مكتب تكريم الشهداء وأسرهم الذين بذلوا جهودا كبيرة في الإعداد المسبق لهذا المهرجان، وعايشوه بكل فقراته على مدى 18 يوما، ليظهر بالشكل الذي يرضينا ويكرم بلدنا الحبيب الكويت، ويرتقي باسم الشهيد.

واشتمل حفل تكريم المشاركين بمهرجان «شكرا» على عرض فيلم يوثق ايام المهرجان منذ اليوم الاول للافتتاح حتى يوم الختام، اضافة الى فقرة موسيقية ادتها ثانوية فارعة بنت ابي الصلت للبنات، وكذلك فقرة موسيقية لمدرسة الكويت الفرنسية. واختتم الحفل بتسليم ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والخاصة المكرمة الدروع التذكارية بهذه المناسبة.

الوزارات والهيئات المكرمة

وزارة الخارجية: السفير ضاري العجران

وزارة الدفاع: بشار العلي

وزارة الداخلية: الملازم أول/ العنود العبدلي

الإدارة العامة للإطفاء

وزارة التربية: التوجيه العام للتربية البدنية

وزارة التربية: التوجيه الأول للكشافة بمنطقة الأحمدي

وزارة الصحة (ادارة الطوارئ الطبية)

حديقة الشهيد: هيفاء المهنا

شركة لوياك: يوسف البعيجان

المركز العربي للإعلام: جاسم الغريب

السفارات المشاركة بالمهرجان

الأمم المتحدة

سفارة الولايات المتحدة

سفارة السعودية

سفارة مصر

سفارة فرنسا

سفارة باكستان

سفارة كندا

سفارة استراليا

سفارة پولندا

سفارة بنغلادش

سفارة الإمارات

سفارة البحرين

سفارة السنيغال

سفارة الفلبين

سفارة افغانستان

سفارة اليابان

سفارة تركيا

سفارة المملكة المغربية

شخصيات وجهات

والد الشهيد (عبدالله حامد الفزيع)

والدة الشهيد (علي زعل الظفيري)

الهيئة العامة للشباب

الاتحاد الكويتي لألعاب القوى

نادي الفتاة الرياضي

نادي سلوى الرياضي

نادي العيون الرياضي

نادي المعاقين الرياضي

رئيس لجنة الحكام/ السيد عامر محمد جاسم

ثانوية فارعة بنت ابي الصلت: منى السعد

مدرسة الكويت الفرنسية

سينما سينسكيب

ناصر بدر الروضان

الجهات الإعلامية

الصحافة:

كونا: طلال الكندري

جريدة القبس

جريدة الأنباء

جريدة السياسة

جريدة الجريدة

جريدة النهار

جريدة الوسط

اذاعة الكويت

البرنامج العام: سعد الفندي

كويت أف ام: مشاري مناور العنزي

O FM محطة الشباب: جاسم الفرس

اذاعة مارينا FM: أماني الأحمد

اذاعة نبض الكويت: طلال الياقوت

التلفزيونات

تلفزيون الكويت القناة الأولى: طلال الهيفي

تلفزيون الكويت القناة الثالثة: حمد الديحاني

تلفزيون المجلس: عبدالعزيز الكندري

تلفزيون الراي

تلفزيون العدالة

تلفزيون الكوت

تلفزيون الشاهد

وسائل التواصل الاجتماعي:

Every thing kuwait

صيتة المخيال/ leen store

صيته المخيال

مسابقة الشهيد الثقافية الخامسة عشرة للتصوير الفوتوغرافي:

لجنة التحكيم للمسابقة:

د. خالد عبدلله النجدي

د.عبدالمحسن ابراهيم الصايغ

د. حسن جاسم عباس أشكناني

جابر عبدالعالي الهندال

الفائزون بالمسابقة

الفئة الأولى: تصوير معالم حديقة الشهيد

أحمد حسن محمد الكندري

سلسبيل ناصر سلطان الجوير

ريزالدي لوماباز

جيهان موريش

الفئة الثانية: تصوير فعاليات الأيام الوطنية

مها عبدالله الظفيري

عائشة وليد الجيران

عادله اسماعيل السويدان

حسن عبدالوهاب دشتي

الفئة الثالثة: التصوير الجوي

أسامة عبدالله الزايد

نواف شيحان قرينيس

حسين فاضل عطيه

يوسف خميس البطاشي

الفئة الرابعة: التصوير بالهاتف النقال

1 - شوق علي احمد بوحمد

2 - حور علي أحمد بوحمد

3 - لولوة داوود المحيطيب

4 - فاطمة أحمد سعود الحسن.