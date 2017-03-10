يشهد معرض التسوق الدولي حضورا وإقبالا جماهيريا من مختلف الجنسيات، حيث انطلقت فعالياته في القاعة 4B على ارض المعارض الدولية بمشرف منذ 27 فبراير الشهر الماضي وتستمر فعالياته حتى غدا السبت 11 الجاري.

ويشارك في المعرض الذي تحتضنه ارض المعارض الدولية جمع من الشركات المحلية والخارجية وصلت إلى أكثر من 75 شركة عارضة جاءت لتستعرض بضائعها تحت سقف واحد والتي تشمل منتجات استهلاكية من عدة دول عربية وأجنبية منها مصر ولبنان وسورية وفلسطين والأردن وتركيا، والصين وباكستان والهند إضافة الى الكويت.

والجدير بالذكر ان المعرض يمـثل فرصة مثالية للتعرف على السـلع الجديدة والتـزود بمستلزمات المنزل والعائلة، والاطلاع على أحدث التصاميم المميزة لبضائع استهلاكية من ماركات مختلفة أجنبية ومحلية تلبي احتياجات مختلف الاذواق كالملابس والاكسسوارات والكماليات والمواد والمشغولات اليدوية، والعطور ومواد التجميل والملابس بأنواعها، والبخور، والاكســسوارات المنزلية والحقائب والأحذية وملابس الأطفال، والأواني المنزلية، واكسسورات غرف النوم كأطقم اللحف والمناشف والشراشف، والشيلات والدراريع والعباءات النــسائية والملافع واكسسواراتها وغيرها من البضائع الاستهلاكية، حيث يحفل هذا المعرض بأنشطة هامة عديدة ويسـ`ـتهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الاذواق.

هذا، ويسـتقبل المعرض زواره بالصالة (4B) على مدى فترتين صباحية من الساعة 9:30 صباحا الى 1:00 ظهرا، وفترة مسائية من الساعة 4:30 عصرا الى 10 مساء، ويـوم الجمعة فترة مسائية فقط من الساعة 4 عصرا الى 10:30 مساء، وتستمر فعالياته حتى غدا 11 الجاري.