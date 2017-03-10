تفتتح حرم سمو أمير منطقة الرياض سمو الأميرة نورة بنت محمد بن سعود يوم الأحد 12 الجاري معرض «حرف وتصاميم»، وذلك في فندق كمبينسكي بالرياض.



ويهدف المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى جذب المستثمرات الخليجيات في قطاعات الأعمال، وعرض نوادر الإنتاج الإبداعي من منتجات الأزياء والمجوهرات والهدايا والديكور والضيافة وتعريف الزوار بالثروات الوطنية والإقليمية الخليجية، بمشاركة خبراء ومتخصصين في مجالات الحرف والتصميمات المختلفة والمتنوعة التي تهم الجميع وتحث على الإنجاز والتطور في المجتمع.

ويعد المعرض معرضا «نسائيا متكاملا»، تسعى من خلاله المشاركات إلى إشباع رغبات المهتمين بالأعمال الفنية والإبداعية، وتشجيع الصناعة الخليجية لتنافس العالمية، وإيصال أعمالهن إلى أكبر شريحة من المجتمع السعودي، وتطوير المنتجات الخليجية لتتوافق مع احتياجات السوق المحلي.

يذكر أن المعرض يستقطب أكبر وأهم الأسماء من رائدات الأعمال الخليجيات، وسيشهد حضور عدد من كبار الشخصيات النسائية السعودية والخليجية، وشخصيات ملهمة، لدعم وتسليط الضوء عليهن وعلى ابداعاتهن.