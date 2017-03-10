ضمن فعاليات حملة «يا زين تراثنا» السادس يفتتح البنك التجاري اليوم جناحه في غراند افنيوز - والذي سيتسمر لمدة يومين متتاليين بهدف تعريف رواد وزائري الغراند أفنيوز على بعض جوانب التراث الكويتي القديم.

وفي تعقيبها على الانطلاق الفعلي لحملة «يا زين تراثنا»، قالت أماني الورع ـ مساعد مدير عام إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك التجاري الكويتي: «يسعدنا ان نعلن عن انطلاق حملة التجاري الرامية إلى إحياء التراث الكويتي وتثقيف جيل اليوم والغد بمآثر الآباء والأجداد وأنماط الحياة التي عاشها الرعيل الأول من أهل الكويت».

وتابعت الورع مبينة ان فريق إدارة الإعلان والعلاقات العامة مع نخبة من موظفي البنك سيتواجدون في غراند أفنيوز اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 10/3/2017 وحتى يوم السبت 11/3/2017، حيث سيقام جناح البنك بتصميم تراثي مقتبس من الصور التي احتوتها رزنامات البنك والتي عادة ما تتمحور حول إحياء التراث الكويتي القديم والعادات وأنماط الحياة البسيطة التي عاشها الآباء والأجداد في الماضي. وأشارت أماني الورع الى ان الدعوة عامة للجمهور لزيارة الجناح الذي سيقيمه البنك، كونه يمـثل فرصة جديدة للتعرف على التراث الكويتي القديم، حيث تـم رصد جائزة لأفضل لقطات السلفي التي يتم التـقـاطها فـي جناح التجاري.