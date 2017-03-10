عروض الطهو تهدف إلى خلق تجربة فريدة من نوعها لتقديم الغذاء على نحو ترفيهي





«سما مول» و«العربية مول»، وجهات التسوق والترفيه المميزة والمناسبة لجميع أفراد الأسرة، في منطقة العقيلة، يدعوان الزوار والرواد للاستمتاع بأنشطة مهرجان التسوق الذي سيقام اليوم بدءا من الساعة 6 مساء في العربية مول، بحضور الفاتنة إسراء، التي ستقود الجمهور في رحلة فريدة من نوعها، بمشاركة الطهاة العشرة الأوائل في المنطقة، بمن فيهم المشارك ببرنامج «توب شيف» عبدالفتاح الصاوي.

وتهدف عروض الطهو، إلى خلق تجربة فريدة من نوعها لتقديم الغذاء على نحو ترفيهي وكأسلوب حياة يناسب الجميع.

كما أن مجموعة من كبار المتخصصين في المكياج المحليين والإقليميين، سيشاركون في المهرجان، للمساعدة في تقديم الدروس ودورات المكياج لعشاق الجمال، بحضور رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في الكويت.

وتعليقا على إقامة مهرجان التسوق، أعرب عبدالله العصيمي ـ الرئيس التنفيذي لشركة جزيرة وربة العقارية المالكة للمجمعين ـ عن سرور الإدارة باستضافة هذا الحدث، مؤكدا تطلعها إلى الترحيب بجميع الرواد نهاية هذا الأسبوع، لافتا إلى تطلعه لأن يستفيد الجميع من هذه الفرصة الفريدة وقضاء أوقات مثيرة خلال المهرجان.

وتماشيا مع رؤية المجمعين في خلق لحظات رائعة للجميع، سيكون الزوار على موعد لقضاء وقت ممتع مليء بالمفاجآت. ويقع «سما مول» و«العربية مول» في منطقة العقيلة بالقرب من الجامعة الاميركية للشرق الاوسط AUM.