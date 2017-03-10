اختتم بيت الزكاة فعاليات ملتقى الإبداع في إدارة الأفراد وتحفيز العاملين والذي أقيم تحت رعاية مدير عام بيت الزكاة د. إبراهيم أحمد الصالح خلال الفترة من 5-9 الجاري.

وقد حضر الملتقى الذي أقامه بيت الزكاة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عدد من ممثلي أجهزة الزكاة في دول المجلس.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية ورئيس اللجنة التحضيرية للملتقى بدر المعتوق إن الملتقى الذي شارك فيه عدد من ممثلي أجهزة الزكاة في دول مجلس التعاون الخليجي أقامه بيت الزكاة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عكس حرص بيت الزكاة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مؤسسات الزكاة في دول الخليج العربية وتسخير التطور الإداري والعلوم الحديثة لخدمة فريضة الزكاة والارتقاء بعمل هذه المؤسسات.



وحرصه كذلك على تبادل الخبرات بين العاملين في مؤسسات الزكاة لما للزكاة من دور مهم في تحقيق التكافل والأمن الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف المعتوق أن الملتقى عقد بهدف تنمية مهارات وتطوير العاملين في هذه الأجهزة بما يتواكب مع مخرجات العلوم الإدارية الحديثة من أجل تسخير هذه العلوم والمعارف لخدمة فريضة الزكاة. مشيرا إلى أن إقامة مثل هذه الملتقيات العلمية والتدريبية مهمة كونها تناقش قضايا إدارية معاصرة ظهرت بعد تطور العلوم الإنسانية المختلفة.