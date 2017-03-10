تستعد لجنة زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية لإطلاق قافلة الهدى 2 لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة والتي ستنطلق اليوم الجمعة 10الجاري وعلى متنها قرابة 50 شخصا.

وقال مسؤول المشاريع الخارجية بلجنة زكاة الرميثية محمد القحطاني: إنه يشارك معنا خلال هذه الرحلة الكثير من كبار السن والمهتدين الجدد والجاليات، وتبلغ تكلفة المعتمر 75 دينارا شاملة التأشيرة والحافلة ووجبات الطعام والاحرام والإقامة في فنادق قريبة من الحرم، وذلك حتى يستمتع المعتمرون بأداء الشعيرة ويتلذذون بالعبادة في هذه الرحاب الطاهرة، وحرصنا كذلك على تقديم كل الخدمات الضرورية للمعتمرين.

وحول برنامج الرحلة بين القحطاني أن مدة الرحلة 5 أيام تشمل أداء العمرة والاعتكاف في المسجد الحرام وزيارة المدينة المنورة وزيارة مسجد قباء ومقبرة شهداء أحد ومقبرة البقيع، واختتم القحطاني بشكر أهل الكويت المحسنين الذين بعطائهم المبارك ساهموا في تحقيق حلم الكثير ممن يشتاقون لرؤية بيت الله الحرام وأداء شعيرة العمرة والتعرف على الآثار الإسلامية في هذه البلاد المباركة .