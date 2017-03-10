أكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي أن مبادئ العدل والمساواة والشفافية تأتي على رأس القيم والركائز التي أولتها القيادة اهتماما كبيرا لترسيخها منذ نشأة الحرس الوطني.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح دورة الطلبة الضباط الاختصاص ودورة الوكلاء المرشحين لرتبة ملازم، حيث نقل لهم تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني.

وقال الفريق الرفاعي إن اختيار جميع منتسبي الدورات يتم بعناية بعد خوض الاختبارات واستيفاء الشروط المطلوبة بإجراءات تتسم بالشفافية وتكافؤ الفرص حرصا على دعم صفوف الحرس الوطني بأفضل الكوادر، داعيا المشاركين في الدورتين الى الاستفادة من المواضيع النظرية والتدريبات العملية وأساليب التعليم الحديثة التي أصبح من السهل معها اكتساب العلم والمعرفة ودعم المهارات المختلفة.

وأشار إلى أن دورة الطلبة الضباط الاختصاص ستشهد هذا العام للمرة الأولى قيام كل ضابط بإعداد بحث علمي، مبينا أهمية هذه الخطوة في إثراء العمل وتطويره بالحرس الوطني من خلال الوقوف على تصورات الضباط وأفكارهم في تلك الأبحاث ومن ثم تطبيق المتميز منها على أرض الواقع.

وأوضح ان ترقية الوكلاء إلى ضباط ملازمين بعد اجتياز الدورة هو محل فخر وإشادة من قبل الحرس الوطني الذي يتيح لمنتسبيه فرص الترقي واستكمال مسيرتهم التعليمية والتطويرية مما يدعم صفوفه بالكوادر المتميزة في مختلف المجالات، وفق ما هدفت إليه الوثيقة الاستراتيجية 2020 (الأمن أولا).

ومن جانبه، ألقى آمر مدرسة الضباط المقدم الركن نواف مرزوق عويران كلمة أكد فيها توفير كادر من المدربين والمعلمين لتأهيل الطلبة الضباط والوكلاء المرشحين لرتبة ملازم نظريا وعمليا على تنفيذ الواجبات المطلوبة بمستويات احترافية، وطالب الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد والتركيز أثناء التدريب، والالتزام بالضبط والربط العسكري وقيم العمل المتبعة في الحرس الوطني.

شهد الحفل قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع فالح وعدد من قادة وضباط الحرس الوطني.​