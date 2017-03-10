تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز، أقام الملحق العسكري في السفارة العميد الركن سعود بن درمان المفقاعي حفل عشاء في ديوانية السفارة مساء أمس الأول، بمناسبة تخرج أحد عشر طالبا من مبتعثي وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية للدراسة في كلية علي الصباح العسكرية بالكويت ضمن الدفعة الـ 44، بحضور السفير د.عبدالعزيز الفايز، وحضور قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن سعيد بن عبدالرحمن أبو عساف، وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر محمد العوضي، ورؤساء الأقسام والمكاتب التابعة للسفارة ومنسوبيهم، وقد تم تكريم الخريجين بإهدائهم دروعا تذكارية بهذه المناسبة.