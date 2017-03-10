وزعت الكويت 750 سلة غذائية أمس على الأسر العراقية النازحة من الموصل والمقيمة خارج المخيمات بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بتمويل من (الجمعية الكويتية للإغاثة) وذلك في إطار حملة «الكويت بجانبكم».

وقال القنصل العام للكويت في أربيل د.عمر الكندري في تصريح لـ «كونا» انه «بغية استفادة أكبر شريحة من النازحين العراقيين وضعنا خطة مع شركائنا المحليين ومنها مؤسسة (البارزاني) الخيرية لتوزيع المساعدات الغذائية على النازحين المقيمين خارج المخيمات».

وأضاف أن النازحين المقيمين خارج المخيمات «لا تصل إليهم المساعدات بالشكل المطلوب»، مشيرا إلى تركيز أغلب المساعدات الإنسانية على المقيمين داخل المخيمات بالرغم من أن أعدادهم أقل من المقيمين خارجها.

وأكد الكندري أن الكويت أعدت برنامجا «شاملا وطموحا» لتقديم المساعدات الإنسانية على أكبر عدد من النازحين في مختلف المجالات من خلال الدور الذي تضطلع به (الجمعية الكويتية للإغاثة)، مبينا أن المساعدات المقدمة للنازحين تأتي ترجمة للمبادرات الإنسانية للكويت بتقديم يد المساعدة لكل من يحتاج إليها.

من جانبه، أشاد مسؤول قسم التوزيعات بمؤسسة (البارزاني) الخيرية محمد بهاء الدين في تصريح مماثل لـ «كونا» بالمساعدات الكويتية المقدمة للنازحين العراقيين معتبرا إياها بأنها «شاملة ومتكاملة» بحيث تشمل جميع الشرائح من النازحين.

وأعرب بهاء الدين عن الشكر للكويت على مبادراتها الإنسانية «الكثيرة والفعالة» في مختلف المجالات، مشيرا إلى تميز المساعدات التي تقدمها بـ «التنوع والتوسع» يوما بعد يوم.