افتتح سفيرنا لدى الأردن د.حمد الدعيج أمس الخميس وحدة خاصة وقسم عمليات للعيون بتبرع كويتي في مستشفى «المقاصد الخيرية» في أحد أحياء العاصمة الأردنية عمان.

وأشاد الدعيج في تصريح لـ «كونا» عقب جولة على أقسام المستشفى بجهود الكوادر الطبية والتجهيزات والمعدات في المستشفى الذي يخدم شريحة كبيرة من أبناء أحياء منطقة «نزال» التي تقطنها أغلبية من ذوي الدخل المنخفض.

وقال إن التبرع الكويتي السخي والمقدم من جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت هو امتداد لسلسلة الأعمال الخيرية التي جبل عليها المحسنون من أهل الكويت منذ القدم.

وأعرب في هذا السياق عن اعتزازه وفخره بالمشروعات والأعمال الخيرية الداعمة للأوضاع الإنسانية للمحتاجين في الأردن.

من جانبه، قال مدير عام مستشفى «المقاصد الخيرية» د.اشرف النوافلة لـ «كونا» ان هذا التبرع الكويتي أثمر عن إجراء المستشفى أول عملية ناجحة للعيون أمس الأول على أن يشمل اجراء مزيد من العمليات لمرضى العيون في المستقبل.

وأضاف أن التبرع سيساهم في تخفيف الأعباء ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة لمختلف الحالات المرضية، مبينا ان المستشفى يقصده القاطنون في منطقة «نزال» ويخدم الطبقات المحتاجة في العاصمة عمان.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة مكتب جمعية الإصلاح الاجتماعي لدى الأردن لـ «كونا» صالح الفقيه: ان التبرع الكويتي البالغ 35 ألف دينار أردني (نحو 50 ألف دولار) سيساهم في تشغيل عيادة العيون في المستشفى وبإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية.

وذكر الفقيه أن التبرعات الكويتية للمستشفى منذ تأسيسه فاقت مليون دينار اردني (1.4 مليون دولار تقريبا) ما بين نقدية وعينية، موضحا ان المستشفى يستقبل جميع الحالات المرضية بكلفة رمزية مخفضة جدا.

وثمن حرص السفير الدعيج على وجوده في افتتاح العيادة ومتابعته وإشرافه الدائم لمختلف الأعمال الخيرية الكويتية، مشيدا بجهود وتبرعات المحسنين من اهل الكويت لأشقائهم في الأردن.