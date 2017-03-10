أشاد منسق إدارة المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر شملان عبدالرحيم بالفعاليات التي تضمنها ملتقى «عام الخير الخليجي الأول» للعمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم في أبوظبي.

وقال عبد الرحيم لـ «كونا» إن الملتقى تناول سياسة التطوع في مؤسسات الهلال الأحمر الخليجية وأهمية توظيف العمل التطوعي لتنمية المجتمعات واستثمار طاقات الشباب الخليجي في المجال الإنساني.

وأضاف عبدالرحيم أن الملتقى استعرض عددا من أوراق العمل المتعلقة بتجارب الدول الخليجية في المجال التطوعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية وبرامج التطوع التخصصية ودور الشباب في خدمة المجتمع.

وثمن استضافة الإمارات لهذا الملتقى الذي يعد محطة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة آفاق تطوير العمل التطوعي وتفعيل دور الشباب الخليجي نحو التنمية المستدامة.