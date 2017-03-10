لقيت المشاركة الكويتية المتميزة بمعرض «الرياض الدولي للكتاب 2017» اقبالا جماهيريا كبيرا في اليوم الأول له.

وأكد عدد من المسؤولين والمشاركين بدور النشر الكويتيين بالمعرض في تصريحات لـ «كونا» أن الجمهور السعودي يعرف الانتاج الفكري والثقافي الكويتي جيدا، وأن هناك ثقة بين القارئ السعودي والاصدارات الثقافية الكويتية بنيت منذ سنين تدعمها الثقافة المشتركة بين البلدين والشعبين.

وقال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب في المجلس الوطني الثقافة والفنون والآداب سعد العنزي لـ «كونا»: ان معرض الرياض الدولي للكتاب يعتبر علامة فارقة في المعارض الإقليمية كأكبر المعارض إقبالا نظرا لعدد السكان في الرياض والقراء فيها ومن جميع مناطق المملكة.

وأكد العنزي ‏حرص المجلس منذ اولى انطلاقة للمعرض على المشاركة فيه لأهميته كتظاهرة ثقافية ولما نراه من إقبال كبير من الجمهور السعودي على إصدارات المجلس الوطني المختلفة.

وبين أن الهدف من المشاركة تأتي لعرض النتاج الثقافي الكويتي والتواصل مع اخواننا وأشقائنا في المملكة ودول الخليج، وكذلك لما بيننا من توأمة بين معرض الكويت الدولي للكتاب ومعرض الرياض في تبادل المشاركات، وان نطلع أيضا على آخر الأمور التنظيمية ‏والإصدارات والاحتكاك بالمثقفين وضيوف المملكة الزائرين في المعرض بما يصب في مصلحتنا ويزيدنا خبرة وتجربة وإبداعا.

وأوضح العنزي ان ‏الاقبال طيب جدا على إصدارات المجلس التي يعرفها الجمهور السعودي جيدا ويتابعها من مثقفين وقراء يحرصون جدا على اقتنائها.

من جانبه، أكد الباحث في مركز البحوث والدراسات الكويتية عبدالعزيز الخطيب الحرص دائما على المشاركة في معرض الرياض الذي يعد من أهم المعارض على مستوى الوطن العربي لكثرة القراء هنا والباحثين ‏والمختصين ولما يشهده المعرض من اقبال كبير من الجمهور في يومه الأول.

وشدد الخطيب على الحرص من خلال المشاركة على نشر الثقافة الكويتية وتعريف القارئ بالإصدارات الثقافية التي تصدر من الكويت.

وبين انه لدى المركز الكثير من الكتب توثق سير الأعلام والشخصيات الكويتية ودوريات قديمة تم تجديد بعضها، وكذلك نشر وثائق الرحالة وتاريخ الكويت في شتى المجالات.

من ناحيته، قال مدير عام شركة «بلاتنيوم» للنشر والتوزيع في الكويت ‏جاسم أشكناني: إن معرض الرياض الدولي للكتاب يعتبر من افضل واهم المعارض في دول الخليج وفي المنطقة العربية والشرق الأوسط، لافتا الى حرصهم الدائم على التميز في المشاركات.

وأضاف ان هذه هي السنة الثامنة على التوالي التي يشاركون فيها بمعرض الرياض، مشيرا الى ان الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض في يومه الأول من الجمهور يؤكد أهميته ويبشر بزيادة الإقبال خلال الأيام القادمة.

وأكد أن الجمهور السعودي رائع جدا ومهم لنا، وهو ما يجعلنا نحرص على أن نشارك بقوة وأن نتميز وان نوصل إصداراتنا اليه، معربا عن الفخر بتمثيل دولتنا الحبيبة الكويت بصورة ممتازة «وهو ما يعد شرفا لنا، ونحن في الخليج نعتبر دولة واحدة وشعب واحد».

بدوره، أكد ‏سعد حربي من «دار مسارات» في الكويت أن معرض الرياض هو اكبر تظاهرة ثقافية في الشرق الأوسط ويتميز بتنوع الإصدارات وكثرة دور النشر المشاركة والجهات الحكومية الرسمية المشاركة.

وبين حربي أن ‏الحضور الجماهيري كثيف جدا في معرض الرياض، وأن الزوار من القراء الذين يأتون ولديهم فكرة مسبقة عما يريدون ‏ولديهم ‏قائمة بأسماء الكتب والكتاب الذين يريدون القراءة لهم كونهم جمهورا مطلعا.