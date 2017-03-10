أكدت جمعية الهلال الأحمر حرصها على تعميق التعاون والتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات الوطنية في دول الخليج العربية وزيادة تفعيل برامجها الإغاثية والإنسانية وبناء الكوادر وجذب المتطوعين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس مجلس إدارة الجمعية د. هلال الساير لـ «كونا» بمناسبة اعلان الجمعية مشاركتها في اجتماع اللجنة الرئيسية لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية التي ستعقد في البحرين خلال الفترة من 12 الى 14 مارس الجاري.

وقال الساير إن الاجتماع سيبحث توصيات لجنة كبار المسؤولين في هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد اجتماعاتها قبل اجتماع رؤساء الهيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية.

وأضاف أنه من المقرر أن يناقش اجتماع رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية تعزيز مسيرة العمل المشترك في مجال الهلال الأحمر وتخصيص يوم للهلال الأحمر الخليجي.

وذكر أن الاجتماع سيناقش أيضا توحيد المواقف في المنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز العلاقة بين الأمانة العامة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأشار الى أن الاجتماع سيؤكد على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة للمتخصصين في الجمعيات الوطنية الخليجية للوقوف على التطورات والامكانيات المتوافرة في كل جمعية والاستفادة منها على أن يتخلل الزيارة برامج تدريبية خاصة بالشأن الإنساني.

وأفاد بأن الاجتماع سيناقش أيضا تنظيم المؤتمر العلمي الثاني في البحرين الذي سيشارك فيه المتخصصون بأوراق عمل تتناول أولويات العمل المشترك بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الوطنية الخليجية والمستجدات الدولية في الشأن الإنساني.

ولفت الى أن قرارات وتوصيات اجتماع رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر الخليجية من شأنها أن تحدث «نقلة نوعية» وطفرة كبيرة في مستوى التنسيق والتعاون بين هذه الهيئات والجمعيات في المجال الإنساني.

وأشار الساير إلى أن دول المجلس تعول كثيرا على تعزيز جهود جمعياتها الوطنية في الميدان الانساني الاغاثي، مبينا أن ذلك انعكس جليا على نتائج الاجتماعات السابقة التي حظيت باهتمام كبير من الأمانة العامة للمجلس.