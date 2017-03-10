عبدالهادي العجمي ـ أسامة دياب ووكالات

أكدت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه مازال قيد الدراسة اقتراح إدارة الرئيس ترامب بنشر نحو 1000 جندي أميركي في الكويت كقوة احتياطية في الحرب على تنظيم داعش بسورية والعراق.

وقالت المصادر: نطمئن الجميع بأن ما يسمى «داعش» بعيد كل البعد عن الكويت، مستندة في ذلك إلى تقارير استخباراتية عسكرية عالمية.

بدورها، أكدت الناطقة الرسمية باسم السفارة الأميركية لدى البلاد هيذر وارد أن السفارة على علم بما تداولته تقارير اخبارية عن نية الإدارة الأميركية ارسال 1000 جندي أميركي الى الكويت كقوة احتياطية للمساهمة في الحرب على الارهاب.

ونفت وارد وجود اي معلومات إضافية لديها حول الموضوع في الوقت الحالي. وكان مسؤولون أميركيون قد أكدوا

لـ «رويترز» دراسة إدارة ترامب لهذا الخيار، موضحين أنهم يؤيدونه لأنه يتيح للقادة الأميركيين قدرا أكبر من المرونة للاستجابة بسرعة للظروف التي قد تستجد فجأة والتحديات التي قد تطرأ على ساحة المعركة.

وأشاروا إلى أن نشر هؤلاء الجنود سيختلف عن الوجود العسكري الحالي في الكويت لكنه سيترك للقادة المحليين القرار النهائي في نقل بعض الجنود الاحتياطيين المرابطين في الكويت إلى سورية أو العراق.

وفي السياق، أفاد مسؤول أميركي بأن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي «على قيد الحياة»، لكنه «غادر الموصل» لتجنب الوقوع تحت حصار في داخلها، فيما تواصل القوات العراقية التقدم يوما بعد يوم وتستعيد أحياء جديدة من قبضة المسلحين.

وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية «لقد كان في الموصل في مرحلة ما قبل الهجوم، وغادر قبل ان يتم عزل الموصل عن تلعفر» الواقعة الى الغرب من المدينة، وأضاف «قد يكون اعطى توجيهات استراتيجية واسعة لقادة ميدانيين».