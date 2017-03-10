قال نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ان مكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المتمثلة برعايته لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي تأتي لإحياء تراث الآباء والاجداد وتأصيله في نفوس الشباب.

واشاد الشيخ علي الجراح في تصريح للصحافيين عقب رعايته لحفل تكريم الفائزين بمسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي بالعمل المميز للجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري برئاسة الشيخ سالم النواف الأحمد التي كان لها دور كبير في انجاح هذه المسابقات.



من جانبه قال الشيخ سالم النواف ان رعاية صاحب السمو الامير الكريمة لهذا المهرجان اسهمت في الحفاظ على الموروث الذي كان في السابق إحدى وسائل وسبل العيش الكريم في الكويت والخليج العربي موضحا أنه بمثل هذه المسابقات ينتقل هذا الموروث من جيل الى جيل.



واضاف الشيخ سالم في كلمته بالحفل ان مسابقات الموروث البحري لهذا العام التي اقيمت في دواوين الصيادين الثلاثة في السالمية و الوطية والفنطاس شهدت حضورا مميزا من محبي (الحداق) في كل المسابقات كما اقامت اللجنة مسابقات في الالعاب الشعيبة في فترة المهرجان في نفس الدواوين.



وثمن عاليا رعاية ودعم صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد للموروث البحري معربا عن شكره للشيخ علي الجراح لتشريفه الحفل وتسليمه الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى بكل المسابقات.



ونوه بجهود العاملين في لجان المسابقات من منظمين و حكام اضافة الى وزارة الداخلية ممثلة بادارة خفر السواحل ووزارة الصحة ممثلة بادارة الطوارئ الطبية ووزارة الاعلام مضيفا ان هذه الجهود اثمرت نجاح المسابقات وتحقيقها لأهدافها باحياء الموروث الشعبي في البلاد.



وشهد الحفل الذي حضره محافظ العاصمة الفريق م. ثابت المهنا وعدد من اعضاء اللجنة المنظمة تكريم الفائزين في المسابقات الثلاث كما تم تكريم اعضاء اللجنة المنظمة واعضاء لجنة الحكام والمراقبين.



يذكر ان المهرجان يتضمن اضافة الى منافسات الموروث البحري اقامة مسابقات في فئات الاغنام (مراح ومزاين وانتاج) والخيل ( قدرة وتحمل) والطيور (سرعة وجمال وهدد) وتستضيفها قرية صباح الأحمد التراثية الواقعة غرب البلاد فيما تقام منافسات السرعة لفئة الخيل في نادي الصيد والفروسية.