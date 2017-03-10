توفي اثنان من المشاركين في تجمع مؤيد للرئيسة المعزولة بارك غيون هي، اليوم الجمعة، خارج مبنى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الرسمية عن الشرطة المحلية قولها إن "أسباب وفاة الإثنين ما تزال غير محددة".

وأضافت الشرطة أن "أحد المتوفين، في السبعينيات من عمره، ويعرف باسم العائلة "كيم"، سقط في أحد الشوارع بالقرب من المحكمة الدستورية، مصابًا بنزيف في رأسه".

وأشارت إلى أنه "خضع لإنعاش القلب والرئتين (CPR) بعد نقله إلى مستشفى، إلا أنه توفي بعد وقت وجيز".

فيما توفي رجل آخر في محطة "آن كوك" لمترو الأنفاق، بحسب الوكالة نفسها.

كما أعلنت سلطات الإطفاء أنه تم نقل حوالي 10 محتجين إلى المستشفى.

ونظم الآلاف من أنصار الرئيسة بارك تجمعًا مؤيدًا لها خارج مبنى المحكمة، التي أيدت في وقت سابق من اليوم، طلبًا لإقالتها، وبذلك أصبحت أول زعيم كوري جنوبي يتم الإطاحة به عبر العزل.