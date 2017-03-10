صرح مدير إدارة الخدمات العامة ببلدية الكويت مطلق الراجحي، بأن عدد الشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور عبر شركة فيفا وعمليات وزارة الداخلية لوجود عطل بالخط الساخن خلال شهر فبراير الماضي قد بلغ 51 شكوى وقد تم تحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوى وجود مخلفات قمامة ،عدم كنس الشوارع ، وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار أمام المنازل والساحات والمطاعم ، شكاوى رمي دفان وأنقاض يعيق الطريق ، شكاوى سقوط ( لوحات إعلانية وشبرات إعلانية تعيق الطريق ) وشكاوى تعدي على أملاك الدولة وشكاوى طفح المجاري ، وشكاوى سيارات ،طراريد ، شاليهات مهملة ، شكاوى أغذية فاسدة وباعة متجولين ، ممارسة حرفة متجولا ،بيع مواد غذائية ، جزار متجول وشكاوى عزاب بالسالمية، شكاوى حيوانات ضاله ، ميته ،نافقة ، فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة .

وأشار الراجحي إلى أن أعلى معدل للشكاوى التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة حولى حيث بلغ عددها 13 شكوى تلاها محافظتي العاصمة والاحمدي في المرتبة الثانية حيث تساووا في عدد الشكاوى التي تم تحويلها لهم مسجلين 11 شكوى لكل محافظة شكوى فيما جاءت بالمرتبة الثالثة محافظة الجهراء مسجلة 9 شكاوى .

وأشار الراجحي إلى أن محافظة مبارك الكبير جاءت بالمرتبة الرابعة مسجلة 4 شكاوى ، فيما جاءت بالمرتبة الاخيرة محافظة الفروانية مسجلة 3 شكاوى .