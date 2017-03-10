أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، إجراء 40 عملية عيون في إقليم كردستان العراق بالتعاون مع مؤسسة روناهي الخيرية وبإشراف القنصلية الكويتية في الإقليم.

واكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير، ضرورة إجراء مثل هذه العمليات النوعية للعديد من النازحين العراقيين في كردستان للتخفيف من معاناتهم.

وقال الساير إن فريق الهلال الأحمر تابع إجراء عمليات العيون التي تنوعت بين عمليات الماء الأبيض وزرع عدسة للعين وليزر وشبكية العين وزرع قرنية للعين.

وأوضح أن الجمعية مستعدة لتعزيز شراكتها مع المنظمات الإنسانية العاملة في الإقليم ودعم جهودها ومساندتها للقيام بدورها، مشيرا إلى أن مهمة الوفود الميدانية للجمعية تأتي للاطلاع على الأوضاع هناك ودراسة احتياجات الأهالي والتعرف على متطلباتهم الضرورية.

وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية الكويتية ممثلة في القنصلية الكويتية في اربيل لتسهيل مهمة الهلال الأحمر للعمل والتنسيق مع المنظمات الاغاثية العراقيه لتقديم العون للنازحين العراقيين.

واشار الى ان الجمعية نفذت مشاريع انسانية عدة في العراق لاسيما في اقليم كردستان ساهمت في تخفيف المعاناة عن النازحين العراقيين في الأقاليم والمحافظات العراقية.

واضاف الساير ان وفدا من الجمعية سيتوجه خلال ايام الى اقليم كردستان للاشراف على عمليات الكلى والاطراف الاصطناعية ومتابعة المشاريع المبرمة لانشاء خمس مدارس للطلبة العراقيين النازحين في اقليم كردستان العراق.