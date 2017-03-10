ألغيت مئات الرحلات الجوية في برلين بسبب إضراب جديد للطاقم الأرضي ، اليوم الجمعة، في مطاري العاصمة الألمانية، كما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس.

والإضراب الذي بدأ عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش ويفترض ان يستمر طوال النهار، ادى الى الغاء كل رحلات الركاب والشحن تقريبا. وبذلك ألغيت 204 رحلات في شونفيلد و455 رحلة في تيغيل، كما قال متحدث باسم الشركة المشغلة للمطارات "فلوغهافن برلين براندنبورغ" (اف بي بي) المشغلة للمطارات.

ويأتي هذا الاضراب للطواقم الارضية بعد إضرابين آخرين من هذا النوع شهدتهما برلين في شباط/فبراير في اطار المفاوضات حول الاجور التي تجريها نقابة الخدمات "فيردي".

وتطالب النقابة في مطارات المانية عدة باجور افضل للموظفين الارضيين الذين يبلغ عددهم حوالى الفين في برلين ويتولون خصوصا تحميل الامتعة والتسجيل.