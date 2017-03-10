تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقيم مساء أمس الحفل الختامي لفعاليات الموروث البحري وذلك في ديوانية الصيادين بالوطية.

وقد حضر الحفل نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح .

هذا وقد وصل نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح إلى مكان الحفل وكان في استقباله رئيس لجنة الموروث البحري الشيخ سالم نواف الأحمد .

وبدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس لجنة الموروث البحري قال فيها "يسعدنا أن نجتمع اليوم في هذا الحفل الكريم في ختام فعاليات مسابقة الموروث البحري في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أجل المحافظة على هذا الموروث الذي كان في السابق أحد سبل العيش الكريم في منطقة الخليج العربي وفي الكويت وينتقل هذا الموروث من جيل إلى جيل بمثل هذه المسابقات من الآباء إلى الأبناء.فنقول من القلب لمقام سموكم الكريم شكرا ياسيدي شكرا يا قائد العمل الإنساني".

وأضاف "أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحفل حفل الختام لهذه المسابقة من موروثنا البحري مسابقة صيد الأسماك وتنافست فيها مجموعة من دواوين الصيادين في الكويت وهي:- ديوانية السالمية - ديوانية الوطية للصيادين - ديوانية الفنطاس بأعداد ليست بسيطة من المتسابقين في هذه المسابقة".

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر لهذه الرعاية الكريمة السامية من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على هذا الاحتضان الأبوي لنا ولهذا الموروث حتى لا يندثر. والشكر موصول الى راعي الحفل وضيوفنا الكرام لتشريفنا هذا الحفل والى كل الجهات التي ساهمت في انجاح هذه الفعالية وزارة الداخلية ممثلة بادارة خفر السواحل ووزارة الصحة ادارة الطوارئ الطبية والى وزارة الاعلام.

بعدها قام نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الموروث البحري وتم تقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة.