لا نملك إلا أن نقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون)، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها.

نتقدم بجزيل الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة الغالي حبيب قلبي اخينا المرحوم بإذن الله الغالي ناصر احمد العليمي، ونسأل الله تعالى العزيز الرحيم ان يجنبكم الشر، وان يحفظكم ذخرا وسندا كبيرا وعزيزا لنا، نشكركم ونسأل الله ان يرعاكم بعنايته وان يجنبكم كل مكروه.

فقد كانت لتعزيتكم الرقيقة أبلغ الأثر في نفوسنا فإليكم خالص الشكر المقرون بصادق الود والوفاء.

نسأل الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته انه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.

شكر الله سعيكم وأعظم أجركم وجزاكم الله عنا خير جزاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الله يرحمك يا الغالي يا حبيب قلبي انت بروحي وقلبي وبدعائي وسجودي وفرحي الناقص أخذت فرحي وقلبي برحيلك يا حبيب قلبي يا أحلى وجه بالكون أحس بروحك وأنفاسك ترفرف حولي وانك موجود بروحي بس ما ادري وين مكانك إن شاء الله بروض من رياض الجنة يا روحي الراحلة انا ادري انك ان شاء الله بمكان جميل عند الله تعالى بس انا أنانية كنت أبيك أمام عيني على طول وأحس بروحك وأنفاسك جنبي ولا أتخيل ولا راح أتخيل الدنيا بدون صوتك وصورتك يا حبيب قلبي، متعبة الذكريات بعدك وموحشة الأماكن من دونك وكان في كلام ومواقف بيننا لم تكتمل لكن لم يمهلنا القدر الى لقاء ان شاء الله في الفردوس الأعلى لأنك أنت عندي ما مت ولا رحلت انت بروحي وقلبي وكل حياتي يا حياتي وانا اعرف ان لي روحا ما زالت تسكن روحك يا عمري سأظل بالدعاء لك وفية، ورحمة الرحمن تظلك فأنت عمر ليس له من النسيان نصيب.

اختك جيهان العليمي، الله يرحمك يا حبيب قلب اختك، يا رب، يا رب، يا رب.