أعلنت جمعية الهلال الأحمر إجراء 40 عملية عيون في إقليم كردستان العراق بالتعاون مع مؤسسة روناهي الخيرية وبإشراف القنصلية الكويتية في الإقليم. وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية د.هلال الساير في تصريح ضرورة اجراء مثل هذه العمليات النوعية للعديد من النازحين العراقيين في كردستان للتخفيف من معاناتهم. وقال الساير ان فريق الهلال الأحمر تابع اجراء عمليات العيون التي تنوعت بين عمليات الماء الأبيض وزرع عدسة للعين وليزر وشبكية العين وزرع قرنية للعين.

وأوضح ان الجمعية مستعدة لتعزيز شراكتها مع المنظمات الإنسانية العاملة في الاقليم ودعم جهودها ومساندتها للقيام بدورها، مشيرا إلى ان مهمة الوفود الميدانية للجمعية تأتي للاطلاع على الاوضاع هناك ودراسة احتياجات الأهالي والتعرف على متطلباتهم الضرورية. وأشاد بالدور الذي تقوم به وزارة الخارجية ممثلة في القنصلية الكويتية في اربيل لتسهيل مهمة الهلال الأحمر للعمل والتنسيق مع المنظمات الاغاثية العراقية لتقديم العون للنازحين العراقيين.