توتا أبسلوتا والنيماتودا.. تفتك بمزروعات الوفرة والعبدلي نصح الزراعي ياسر عبدالوهاب المسؤول الزراعي في مزارع «الغنايم» في الوفرة بعدم زراعة أشجار الكوناكاربس بجوار النباتات والمباني حفاظا على هذه النباتات والمباني من الضعف والانهيار، حيث تمتد جذور الكوناكاربس بشكل سريع وحاد لمسافة طويلة وعميقة من حولها فتؤثر فيها تأثيرا ضارا، لاسيما في تمديدات المياه والكهرباء، ناهيك عن منافستها القوية للنبات المجاور لها في مائه وغذائه، فيضعف ويذوي ويموت مع طول الأيام.. يقول ذلك رغم اعترافه بأن شجرة الكوناكاربس لها مزايا عديدة فهي سهلة التشكيل ودائمة الاخضرار وتتحمل جميع الأجواء وتصلح لجميع الأراضي تقريبا، والأهم انها تصلح كمصد طبيعي وأسوار أو أسيجة ولتزيين مداخل البيوت والشوارع.. وهي بالمشاهدة أفضل من الاثل (المصد الطبيعي الأقدم) في مزارعنا.. وهي حتما أفضل من أسوار الطوب والحجارة.. نصح الزراعي ياسر عبدالوهاب المسؤول الزراعي في مزارع «الغنايم» في الوفرة بعدم زراعة أشجار الكوناكاربس بجوار النباتات والمباني حفاظا على هذه النباتات والمباني من الضعف والانهيار، حيث تمتد جذور الكوناكاربس بشكل سريع وحاد لمسافة طويلة وعميقة من حولها فتؤثر فيها تأثيرا ضارا، لاسيما في تمديدات المياه والكهرباء، ناهيك عن منافستها القوية للنبات المجاور لها في مائه وغذائه، فيضعف ويذوي ويموت مع طول الأيام.. يقول ذلك رغم اعترافه بأن شجرة الكوناكاربس لها مزايا عديدة فهي سهلة التشكيل ودائمة الاخضرار وتتحمل جميع الأجواء وتصلح لجميع الأراضي تقريبا، والأهم انها تصلح كمصد طبيعي وأسوار أو أسيجة ولتزيين مداخل البيوت والشوارع.. وهي بالمشاهدة أفضل من الاثل (المصد الطبيعي الأقدم) في مزارعنا.. وهي حتما أفضل من أسوار الطوب والحجارة..

توتا أبسلوتا والنيماتودا

ورغم الإزعاج الشديد الذي تسببه حشرة «توتا ابسلوتا» وديدان «النيماتودا» للمزروعات والنباتات في العديد من مزارعنا إلا ان مزرعة فؤاد الغانم تجود بخيرات وفيرة وقت زيارتنا لها أول شهر يناير 2017 إذ يُزرع فيها الزهرة والبروكلي والبصل الأحمر ذو الرأس الكبير والبصل الأبيض الناشف والفول الأخضر في الحقول الشاسعة والطماطم، كما يزرع الخيار والفراولة والفلفل، في البيوت الزراعية.

وعن توتا أبسلوتا والنيماتودا يسهب الزراعي ياسر في حديثه لـ «الأنباء» فيبين ان معظم الأدوية المستخدمة في المكافحة مجرد مسكنات أو أشبه بأدوية المسكنات للمريض الموجوع، اي غير شافية ولا ناجية.. وهناك ايضا ضرر في بعض نباتات المزرعة بسبب حشرة «صناعات الأنفاق» التي تفتك بالعديد من ثمريات المزرعة داخل المحميات بالوفرة والعبدلي منذ زمن طويل وحتى الآن..!

التربة البركانية

ويبين أن هناك وسيلة جيدة لتفادي أضرار «النيماتودا» في التربة، وتعتمد هذه الوسيلة على الزراعة في التربة البركانية.. وبالزراعة المائية.. والزراعة البركانية ـ إن جاز لنا هذا التعبير ـ تعتمد على استخدام تربة مستوردة لزراعة الشتلات الخضرية فيها غير تربة المزرعة الموبوءة بديدان النيماتودا الخطرة على النبات عبر أكياس كبيرة أو صغيرة أو قوارير معبأة بالتربة البركانية المستوردة.. وعدد «ياسر» مزايا الزراعة وسط التربة البركانية وباستخدام السماد البقري الطبيعي والري بالماء العذب تنقيطا قائلا: إن الزراعة في تربة جديدة معبأة في أكياس.. وليس في الأرض التي تعيش في داخلها ديدان النيماتودا (الكارثة) يعيد لنا الأمل في إعادة زراعة أرض المزرعة بنجاح وتوفير مياه الري الزراعي..!





شهر مارس الأنسب لزراعة النخيل وتلقيحه

نخيل البرحي والخلاص أفضل الأنواع للزراعة في الكويت

السكري يصعب أن يعطي بغزارة في أجواء الكويت الحارة

يشير الزراعي جمال عبدالقدوس على المزارعين الراغبين في زراعة النخيل المثمر في مزارعهم في العبدلي والوفرة باعتماد أصناف النخيل البرحي والخلاص ونبتة سيف سواء كانت هذه الأصناف على شكل نباتات نسيجية أو فسائل من جانب الأمهات، وذلك لأن ثمار البرحي مطلوبة ومرغوبة في جميع مراحلها أي يمكن تسويق ثمارها بسهولة ويسر في كل مكان وبأسعار جيدة ولأن ثمار الخلاص تخزن تمرا، وثمار نبتة سيف تؤكل رطبة مثلجة علاوة على نضجها كلها خلال شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر) بعكس الأصناف الأخرى من النخيل المثمر كالبريمي مثلا التي تشبه ثماره ثمار البرحي من حيث المذاق اللذيذ لكنها تختلف عن البريمي من حيث الحجم وانكماش الثمرة فتكون أصغر من البرحي، وكالسكري الذي يصعب ان يعطي بغزارة في أجواء الكويت الصعبة صيفا، فالسكري ثماره لذيذة أيضا لكنها تحتاج الى وقاية من الشمس اللافحة أو القوية كي تحافظ على طراوتها ونضارتها لذا فإن من يزرعون نخيل السكري يحمون عثوقه من الشمس بالأكياس الخضراء المخرمة ـ الروكلين أو القماش الخام الأبيض ـ وينصح عبدالقدوس المزارعين الراغبين في تنويع الإنتاج بالإكثار من زراعة النخيل من صنف الهلال والخصاب لمن يريد ان يأكل ثمرا متأخرا فإنتاج الهلال والخصاب يأتي متأخرا خلال شهري نوفمبر وديسمبر عن غيرهما من أصناف النخيل الكثيرة.

مواعيد الزراعة

وأنسب موعد لزراعة فسائل النخيل في الكويت شهري 2 و3 وشهري 10 و11 كما يقول جمال عبدالقدوس ويمكن زراعة الفسائل وكذلك النباتات النسيجية في غير تلك الأشهر لكن تكون نسبة التالف منها كثيرة.

ويقول: كلما كانت النبتة النسيجية أكبر كلما زادت فرص نجاحها في التربة، أما الفسيلة من جانب الأم فيمكن اخذها بعد 3 سنوات من عمرها أو عندما يكون قطر ساقها نحو 30 سم، أما عن المسافة في المزارع بين الفسيل والفسيل المزروع فهي من 8 إلى 10 أمتار لإعطاء حرية للسعف كي يتمدد على طبيعته وكي يتمكن المزارع من الزراعة في ظلال النخيل المثمر بعد ذلك وخاصة الخضراوات الورقية والجت وحتى بعض الثمريات كالزهرة والملفوف، والباذنجان، وهوما يعرف بالزراعة البينية، فالمزارع يجب ان يستثمر كل متر من أرض مزرعته في الزراعة المربحة ويجب ألا تكون زراعة النخيل لديه عائقا يحول دون زراعته الخضراوات والثمريات المختلفة لتحقق عائد مادي من وراء المزرعة طول شهور السنة وليس في شهور الصيف من النخيل الموسمي وحسب. ورغم كل مزايا الفسائل أو الفروخ المأخوذة من جانب أمهاتها المثمرة فإن محدثنا يفضل زراعة الشجيرات أو الأشجار النسيجية توفيرا للجهد شريطة ان تكون النسيجية كبيرة لا صغيرة، فالنبتة الصغيرة سعرها أقل لكن مشكلاتها أكثر فهي لا تقاوم ظروف الحياة لأنها غضة طرية، خاصة لمن يريد زراعتها في غير الشهور التي حددناها سابقا. ولا يفضل شراء فسائل النخيل من مصادر غير معروفة لأن معظم المستورد منها حتى ولو من دولة مجاورة يتأثر سلبا من طول السفر، وغير مضمون النوعية اي يصعب تحديد نوع الفسيل الا بعد ان يكبر أو يثمر، وحتى أولئك المتمرسون في زراعة النخيل يمكنهم تسمية نوعه وهو صغير «فسيل» من شكل ورقة السعفة، لكنهم قد يصيبون أو يخطئون في هذا فليس هناك ضمان للنوعية الا اذا اخذ المزارع الفسيل من جانب أمه التي يعرفها جيدا أو من مصادر زراعية موثوقة يهمها الحفاظ على سمعتها.

ويختم مؤكدا ان شهر مارس (الحالي) هو الشهر الأنسب لزراعة فسائل النخيل وتلقيح النخلة الباسقة، ويقول: ان فحل غنامي وفحل فرد المأخوذ من النخيل (الذكر) أفضل فحول النخيل، ولكل منهما مميزاته فالفحل الغنامي نادر وحبوبه كثيرة جدا وهو من أجود أنواع الفحول النخيلية، وينضج الثمار مبكرة اما فحل «فرد» فهو متوفر وحبوبه متوسطة الكمية وجيد ويسبب النضج في منتصف الموسم.

أين كان المراقبون عند بناء العشرات من المحلات والمعارض غير المرخصة في العبدلي؟!

قامت بلدية الكويت بإسناد من قوات الشرطة مؤخرا بهدم اجزاء من المحلات التجارية ومعارض المستلزمات الزراعية والورش والمخازن والبقالات التي اقيمت من غير ترخيص بالقرب من ديوانية الاتحاد الكويتي للمزارعين في القشعانية.

ويأتي تحرك جحافل الازالة التابعة لبلدية الكويت المسنودة من رجال الشرطة الكويتية بعد تسجيل عدة مخالفات بحق هذه المباني التي تربو على العشرين مبنى وقطع الكهرباء عنها قبل حوالي ثلاثة اشهر تقريبا، والطلب من مستغليها افرادا كانوا او شركات بإخلائها، لكونها غير مرخصة، الامر الذي يشكل عبئا على عدة جهات حكومية مثل وزارة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال ووزارة التجارة والصناعة.. وخطرا على صحة الناس وسلامة البيئة المحيطة بتلك المباني، اذ لا يجوز بناء اي بناء في البلاد الا بمواصفات محددة تناسب الغرض المرجو منه وباشراف عدة جهات مؤهلة كي لا تشكل المباني خطرا حاضرا او مستقبلا على الناس وبيئتهم وتكون مناسبة لمستقبل المنطقة (العبدلي) بوجه عام ومنطقة القشعانية في وسطها بوجه خاص، وكذلك كي لا تتعارض انشطة هذه المحلات والمعارض والمخازن والمتاجر والورش مع الانشطة المماثلة لها سواء القريبة منها او البعيدة عنها.

مسؤولية البلدية

بيد ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من الذي صوَّغ او سمح بالبناء؟ واين كان رجال بلدية الكويت عند وضع اساس عشرات من المباني وبنائها وتشطيبها وتأثيثها بل وتشغيلها، المفروض ان تلك الحالات او المراحل تمت على مرأى آلاف المارة طوال عدة اشهر، فلم لم يسأل احد من رجال البلدية وغيرهم عن الترخيص ولم تتخذ الاجراءات المطلوبة لمنع البناء قبل تشييده واعلائه وتشغيلهـ فلم لم يسأل رجال البلدية؟! ام انهم سألوا وردوا.. نريد ان نعرف، فإن كان رجال البلدية وغيرهم يعرفون وسكتوا فهي مصيبة، وان كانوا لم يعرفوا فالمصيبة اكبر.. العبدلي جزء من البلاد وحتى ان كانت نائية عن العاصمة، فالمفروض ان الدولة تعرف ما يجري فيها وعليها يوما بيوم بل وساعة بساعة.. ومن المسؤول عن كل تلك الخسائر سواء التي تكبدها مستغلو هذه المباني او الدولة التي قامت بالازالة.. بل ومن يعوضهم عن ضياع الوقت والجهد والمال.. نريد ان نعرف.

الزراعيون الأوائل

المرحوم المزارع طلال مبارك العيار

لا يمكن أن ننسى ونحن نعيش نهضة زراعية طيبة.. جهود المزارعين والمهندسين والعمال الزراعيين الأوائل الذين يحملون الكثير من المعاناة، وبذلوا الجهد والوقت والمال من أجل استزراع الصحراء وتعميرها في أقصى شمال البلاد في العبدلي وأقصى جنوبها في الوفرة.

وتكريما لهؤلاء المزارعين والمهندسين والعمال نعرض هنا صورة قديمة لهم، راجين الله عز وجل أن يسكن المتوفين منهم فسيح جناته وأن ينعم على الأحياء منهم بموفور الصحة والنشاط.

المشتل النموذجي

أفادنا خبير الزراعة في الكويت محمد الفريح بمواصفات المشتل النموذجي فكتب: تعتمد المزرعة في انتاجها على المشتل فننصح المزارع بإنشاء مشتل حديث ذي مواصفات عالية للحصول على افضل شتل جاهز للانتاج ويوفر فترة زمنية في الدورة الانتاجية مع العلم بأن معظم الدول المنتجة للخضراوات تستعين بمشاتل متخصصة ولا يقومون بشتل منتجاتهم. والمشتل الحديث يجب ان يكون عالي المواصفات للحصول على افضل انتاج ونقارنه بغرفة ICU اي بغرفة الانعاش في المستشفى مقارنة بأي غرفة اخرى بالمستشفى يجب ان يكون موقع المشتل منعزلا عن باقي مراكز الانتاج لتفادي نقل الامراض النباتية والحشرات.

مكونات المشتل

تكون من افضل المواد فالحديد يجب ان يكون «مجلفن بالحار» وتركيب الحديد بطريقة الفك والتركيب وليس اللحيم، تفاديا للصدأ وسهولة نقل المشتل او توسعته في المستقبل.

الارتفاع يجب الا يقل عن اربعة امتار على الحوائط وارتفاع البيت الزراعي مهم جدا للتهوية الطبيعية وعدم تأثر النبات بالتغيرات المناخية وخصوصا خلال انقطاع الكهرباء.

تغطية البيت تعتمد على ميزانية المزارع وافضل تغطية حسب التسلسل بالأسعار:

تغطية بالزجاج المزدوج.

تغطية بالزجاج المقاوم.

تغطية بمادة البولي كربونيت مزدوج الحوائط.

تغطية بولي كربونيت بطبقة واحدة ولكن يجب اختيار مواصفات عالية مع كفاءة.

التبريد: ننصح باستعمال ألواح تبريد ذات جودة عالية بسماكة لا تقل عن 15 سم وننصح باستعمال 20 سم.

التهوية: ينصح باستعمال التدفئة المؤقتة وخصوصا عند الحاجة الى شتلات خلال الاشهر الباردة.

الطاولات المتحركة: ننصح بتركيب طاولات متحركة داخل المشتل وذلك للاستفادة من مساحة الزراعة واستغلال التبريد والتهوية فالطاولات المتحركة بارتفاع 45 سم تترك مساحة 80 سم للمتر المربع في البيت الواحد مقارنة بعمل 4 - 5 ممرات داخل البيت.

وكذلك الشتل على الارض لا يضمن التهوية الطبيعية ومعرض للقوارض ومتعب للعمالة.

بكل بساطة فإن استخدام الطاولات المتحركة تزيد الانتاج 25 - 30% وتعطي انتاجا افضل.

اما من حيث شباك التظليل فيتم تركيب تظليل خارجي وداخلي لتحقيق الإنارة المناسبة!