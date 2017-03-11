دشتي: المعرض السادس شهد مزيداً من إبداعات الشباب الكويتي

كريم طارق

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.بدر الدويش أن الجهات الحكومية المختلفة وفق اختصاصاتها لا تدخر جهدا لدعم المواهب الشبابية المختلفة، وهو ما ينعكس في رعايتها الدائمة للمبادرات الشبابية والدعوم المختلفة للمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بمختلف أنشطته التي يحرص على إقامتها طوال العام مثل مهرجان القرين الثقافي ومهرجان الموسيقى ومهرجان الطفل والناشئة ومعرض الكويت الدولي للكتاب جميعها تصب في مصلحة الشباب الكويتي بالدرجة الأولى.

جاء ذلك في تصريح صحافي له مساء اول من امس على هامش رعايته لمعرض الهوايات الشبابية (Q8ive 2017)، الذي أقامته الجمعية الثقافية الاجتماعية على مدار يومي الخميس والجمعة بمقرها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 بوثا، ضمت عددا من المواهب الشبابية في مختلف المجالات التاريخية والصناعية والثقافية والفنية.

وأضاف د.الدويش أن معرض الهوايات الشبابية التي تنظمه الجمعية الثقافية الاجتماعية تضمن العديد من المواهب الشبابية في مختلف المجالات، حيث تحدث الشباب وأبرزوا مواهبهم في مجالات الصناعة وفن الخط والتراث والاهتمام بالبيئة والطيور والاختراعات العلمية، مشيرا إلى أن ذلك التدفق من الشباب وأولياء الأمور في معرض المواهب منذ انطلاقته يمنحنا المزيد من التفاؤل لما تمنحه جمعيات النفع العام من اهتمام بالغ بمسؤوليتها تجاه الشباب الكويتي، فضلا عن تطوع الشباب وانخراطهم في مثل هذه المهن لتطوير أعمالهم وفتح مجالات جديدة للرزق، مشيدا أيضا باهتمام وحضور الـشـباب في الجانب الغذائي باعتباره أحد الرموز الثقافية المهمة في المجتمع الكويتي.

وأضاف أن تطوع الشباب ورغبتهم في النجاح هو العامل الأول والرئيسي لإنجاح تلك المواهب والمشروعات، مشددا على ضرورة معالجة القصور في التسويق الإعلامي، والعمل على توصيل رؤية المبادر إلى المجتمع الكويتي، بل إلى خارج الكويت لما تشهده الدول من انفتاح وعولمة على العالم المحيـط بها، وهو ما يتطلب وجود منظومة إعلامية تتمتع بتقنيات وآليات على أعلى مـستوى.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الثقافة الاجتماعية أحمد دشتي أن المعرض السادس للمواهب الشبابية (Q8ive 2017) هو أحد الأنشطة المتنوعة التي تحرض الجمعية على إقامتها في كل عام، لافتا إلى أن المعرض السادس شهد المزيد من المواهب الابداعية من قبل الشباب المبدع المشارك، مشيدا بالحضور المتميز الذي فاق التوقعات، وهو ما يدل على نجاح المعرض بما يشهده من عروض وأنشطة واختراعات شبابية متنوعة بشهادة الجميع.

وأضاف دشتي أن عدد المشاركين في المعرض بلغ أكثر 45 مشاركا، مشددا على أن الهدف من المعرض هو تسليط الضوء على المواهب الشبابية الكويتي، وهو ما تحرص عليه الجمعية في مختلف أنشطتها الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية التي تقوم بها على مدار العام.

من أجواء المعرض

٭ شارك طلبة مدرسة حمد عيسى الرجيب (كيفان) بعدد من الاختراعات العلمية المميزة مثل: اختراع كاسر الأمواج والسيارة البيئية والعجلة المولدة للكهرباء والميناء الصديق للبيئة.

٭ مشاركة مجموعة من هواة الطيور الناطقة برئاسة أسامة مندني، حيث شاركت المجموعة بأكثر من 6 طيور ناطقة بهدف نشر ثقافة كيفية التعامل السليم مع تلك الطيور والطرق الصحيحة لتربيتها.

٭ حضور مميز من هواة فن الخط العربي لإبراز أعمالهم المتنوعة.

٭ شارك فريق من خريجي كلية الهندسة جامعة الكويت، ويضم: م.علي القلاف، م.علي المعراج، وم.حسن الشمالي بمشروع المصنع المصغر لإعادة تدوير الزيوت بدلا من ردمها في التربة أو في البحر.

٭ شهد المعرض مشاركة عدد من المشروعات الصغيرة المعنية بتعليم الأطفال عبر برامج توعوية، بالإضافة إلى مشاركات أخرى من محبي الأعمال اليدوية والاختراعات وفن الطباعة على القماش والملابس والهدايا.