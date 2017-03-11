النواف: الموروث البحري كان في السابق أحد سبل العيش الكريم في منطقة الخليج العربي وفي الكويت

تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أقيم الحفل الختامي لأنشطة الموروث البحري وذلك في ديوانية الصيادين بالوطية.

حضر الحفل نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

وقد وصل الشيخ علي الجراح إلى مكان الحفل وكان في استقباله رئيس لجنة الموروث البحري الشيخ سالم النواف.

وقال الشيخ علي الجراح ان مكرمة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المتمثلة برعايته لمهرجان الموروث الشعبي الخليجي تأتي لإحياء تراث الآباء والاجداد وتأصيله في نفوس الشباب.

واشاد الشيخ علي الجراح، في تصريح للصحافيين عقب رعايته لحفل تكريم الفائزين بمسابقات الموروث البحري ضمن مهرجان الموروث الشعبي الخليجي، بالعمل المميز للجنة المنظمة لمسابقات الموروث البحري برئاسة الشيخ سالم النواف التي كان لها دور كبير في انجاح هذه المسابقات.

من جانبه، قال الشيخ سالم النواف ان رعاية سمو الامير الكريمة لهذا المهرجان اسهمت في الحفاظ على الموروث الذي كان في السابق إحدى وسائل وسبل العيش الكريم في الكويت والخليج العربي، موضحا أنه بمثل هذه المسابقات ينتقل هذا الموروث من جيل الى جيل.

واضاف الشيخ سالم النواف في كلمته بالحفل ان مسابقات الموروث البحري لهذا العام التي اقيمت في دواوين الصيادين الثلاثة في السالمية والوطية والفنطاس شهدت حضورا مميزا من محبي «الحداق» في كل المسابقات، كما اقامت اللجنة مسابقات في الالعاب الشعبية في فترة المهرجان في الدواوين نفسها.

وثمن عاليا رعاية ودعم سمو الامير وسمو ولي العهد للموروث البحري، معربا عن شكره للشيخ علي الجراح لتشريفه الحفل وتسليمه الجوائز القيمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى بكل المسابقات.

واشاد بجهود العاملين في لجان المسابقات من منظمين وحكام اضافة الى وزارة الداخلية ممثلة بادارة خفر السواحل ووزارة الصحة ممثلة بادارة الطوارئ الطبية ووزارة الاعلام مضيفا ان هذه الجهود اثمرت نجاح المسابقات وتحقيقها لأهدافها باحياء الموروث الشعبي في البلاد.

وكان الحفل بدا بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس لجنة الموروث البحري فيما يلي نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

نائب وزير شؤون الديوان الأميري

الشيخ علي الجراح

محافظ حولي الفريق أول متقاعد

الشيخ أحمد النواف

محافظ العاصمة الفريق المتقاعد ثابت المهنا الموقر

حضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدنا أن نجتمع في هذا الحفل الكريم في ختام فعاليات مسابقة الموروث البحري في مهرجان الموروث الشعبي الخليجي لهذه المكرمة السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من أجل المحافظة على هذا الموروث الذي كان في السابق أحد سبل العيش الكريم في منطقة الخليج العربي وفي الكويت وينتقل هذا الموروث من جيل إلى جيل بمثل هذه المسابقات من الآباء إلى الأبناء.

فنقول من القلب لمقام سموكم الكريم شكرا يا سيدي شكرا يا قائد العمل الإنساني.

راعي الحفل ضيوف الحفل حضورنا الكريم

أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحفل حفل الختام لهذه المسابقة من موروثنا البحري مسابقة صيد الأسماك وتنافست فيها مجموعة من دواوين الصيادين في الكويت وهي: ديوانية السالمية - ديوانية الوطية للصيادين - ديوانية الفنطاس.

بأعداد ليست بسيطة من المتسابقين في هذه المسابقة.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لهذه الرعاية الكريمة السامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد على هذا الاحتضان الأبوي لنا ولهذا الموروث حتى لا يندثر.

والشكر موصول الى راعي الحفل وضيوفنا الكرام لتشريفنا هذا الحفل والى كل الجهات التي ساهمت في انجاح هذه الفعالية وزارة الداخلية ممثلة بادارة خفر السواحل ووزارة الصحة ادارة الطوارئ الطبية والى وزارة الاعلام.

واخيرا وليس آخرا نقول حفظ الله الكويت وقائدها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد واخاه وعضده سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي من كل مكروه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

بعدها قام نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات الموروث البحري وتم تقديم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وشهد الحفل الذي حضره محافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا وعدد من اعضاء اللجنة المنظمة تكريم الفائزين في المسابقات الثلاث كما تم تكريم اعضاء اللجنة المنظمة واعضاء لجنة الحكام والمراقبين.

يذكر ان المهرجان يتضمن اضافة الى منافسات الموروث البحري اقامة مسابقات في فئات الاغنام (مراح ومزاين وانتاج) والخيل (قدرة وتحمل) والطيور (سرعة وجمال وهدد) وتستضيفها قرية صباح الأحمد التراثية الواقعة غرب البلاد فيما تقام منافسات السرعة لفئة الخيل في نادي الصيد والفروسية.