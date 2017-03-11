اسامة ابو السعود

وصل إلى القاهرة أمس الجمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري للمشاركة في المؤتمر الدولي السابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يقام برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وسيناقش المؤتمر الذي ينطلق اليوم السبت تحت عنوان «دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات» عدة محاور أبرزها مواجهة الإرهاب وتحديات التطرف الفكري والإلحاد، ودور القادة السياسيين في نشر السلام بين الشعوب، إضافة إلى مناقشة دور القادة الدينيين وأثره في نشر ثقافة السلام، ودور القادة البرلمانيين في إصدار التشريعات في مواجهة التطرف والإرهاب.