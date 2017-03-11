اختيرت الشيخة حصة سعد العبدالله رئيس شرف للاتحاد العربي للوقاية من الادمان بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بالقاهرة

وذكر الاتحاد في بيان انه تم خلال الاجتماع انتخاب اعضاء مجلس الادارة وانتهت بفوز استشاري الطب النفسي ورئيس المجلس الاقليمي للصحة النفسية لشرق المتوسط د.احمد ابوالعزائم برئاسة الاتحاد (ومقره بالقاهرة) ود. خالد الصالح بالامانة العامة (مقرها بالكويت) وعضوية حصة الشاهين من الكويت.

وقال البيان ان الاجتماع ناقش خطة تنفيذ استراتيجية الوقاية من الادمان في العالم العربي، مشيرا الى مساهمة الاتحاد في وضع هذه الاستراتيجية التي قدمت لجامعة الدول العربية.

وذكر ان الاتحاد العربي تعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات في الكويت من خلال عقد عدة ورش عمل في هذا الشأن خلال السنوات الماضية متمنيا المزيد من التعاون في مجال التوعية.

وأشار البيان الى ان هناك ارتفاعا ملحوظا في نسبة تعاطي المخدرات لاسيما مع انتشار الحروب في بعض الاقاليم العربية ما نتج عنها زيادة في وسائل التهريب وانتشار آفة حبوب الهلوسة التي اصبحت احد اهم المخاطر التي يتعرض لها الشباب العربي.

وأوصى المجتمعون بعقد المؤتمر المقبل للاتحاد تحت عنوان «استراتيجية المكافحة في العالم العربي: الايجابيات والمعوقات» لما تعانيه جميع الدول العربية من هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الشباب.

يذكر انه تم تأسيس الاتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية للوقاية من الادمان بناء على توصية صادرة عن الملتقى العالمي للحد من الطلب عن المخدرات والذي عقد في بانكوك عام 1994 والتي دعت لإنشاء اتحادات محلية تنضم لاتحاد اقليمي.