البغلي: البرنامج يعد الأول من نوعه في المنطقة

أعلن أمين سر منظمة الخط الإنساني الكويتية طاهر البغلي عن فتح باب التسجيل في نادي تسامح الربيعي المزمع اقامته كل يوم سبت بشكل أسبوعي بدءا من اليوم 11 الجاري حتى 20 مايو المقبل في جمعية الخريجين.

وقال البغلي لـ «كونا»: إن نادي تسامح هو أحد برامج منظمة الخط الإنساني، وهو برنامج غير ربحي موجه لفئة الشباب ويهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الانسان بين جيل الشباب وتعزيز مفاهيم التسامح والمساواة والسلام.

واضاف أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه في المنطقة ويعتمد على أحدث الأساليب التعليمية، مشيرا إلى أنه يعتمد على ورش تفاعلية مسلية تمكن المشتركين من تطوير شخصياتهم ومهاراتهم.

وأفاد بأن نادي تسامح الربيعي سيتناول هذه السنة قضايا انسانية متعددة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الشباب على مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تكريسها في ثقافتهم.

وبين انه سيتم تدريب المشاركين على مبادئ المساواة والعمالة المهاجرة وحق العمل والعمالة المنزلية والتنوع الثقافي وحق المرأة وحرية المعتقد وحرية التعبير.

وذكر أن أنشطة النادي ستتضمن أيضا أنشطة ذات بعدين ترفيهي وتعليمي مثل «البحث عن كنز» ورحلات تثقيفية لأماكن متعددة في البلاد إضافة الى زيارات لضيوف ذوي خبرة في مجالات متعددة ليستفيد طلاب النادي من تجاربهم وخبراتهم.

وأشار الى ان الطلبة سيعرضون في نهاية مدة النادي مشروعاتهم النهائية التي عملوا عليها طوال فترة النادي مبرزين فيها المهارات التي اكتسبوها طيلة فترة البرنامج.

وأوضح أن المنظمة لديها العديد من البرامج والأنشطة من أبرزها حملة «تقبل» وهي الحملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية والتي تديرها بالشراكة مع وزارة الصحة وتهدف إلى تغيير الصورة السلبية للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية.

ولفت البغلي إلى مبادرة «رف» التي تهدف إلى اثراء المكتبات المحتاجة في الكويت وتزويدها بالكتب المفيدة والمتنوعة بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي.

وقال إن المنظمة بصدد إطلاق حملة «سقف واحد» التي تهدف إلى تمكين العمالة المنزلية من تحصيل حقوقهم، وذلك بالتعاون مع جمعية العمل الاجتماعي.