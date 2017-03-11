نأمل من مؤسسات الدولة دعم الطاقات الإبداعية لتصبح على مستوى دولي

الزين الصباح: الشباب الكويتي مبدع ويحتاج إلى من يطلع على إبداعاته

الشلال: مذكرة تفاهم بين أوريدو و«الشباب» لدعم المشروعات الشبابية

عبدالله الراكان

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله انه من المهم على الشباب الانشغال بالطاقات الإيجابية وتنمية المواهب لتصبح إبداعية، مشيرا إلى ان ممارسة الفنون الجميلة ستبعد الشباب عن الأفكار المتطرفة، موضحا ان دعم الدولة للشباب ليس لمحاربة الأفكار المتطرفة، بل للاستمرار في الإبداع والاتجاه إلى كل ما هو مشرق.

وأضاف العبدالله في تصريح صحافي مساء اول من امس في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي على هامش حفل افتتاح مهرجان عدسة 2 ان مركز الشيخ جابر الأحمد يعتبر صرحا ثقافيا مهما، مشيرا إلى ان المهرجان يركز على صناعة الفن بشكل عام والفنون السبعة تحديدا متوجها بالشكر إلى الشباب الكويتيين المبدعين ولوزارة الدولة لشؤون الشباب والرعاة لمهرجان عدسة 2 على دعهم للإبداع، معربا عن أمله بأن نستطيع في مؤسسات الدولة ان ندعم الطاقات الابداعية لتصبح على مستوى دولي، كما هو الحال مع العازفة لولوة الشملان.

من جهتها، قالت وكيلة وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ان الشباب الكويتي مبدعون ويحتاجون الى من يطلع على هذه الإبداعات حتى يعرف ان هناك جهودا شبابية نتيجة دعم وتعاون مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لاحتضان المواهب الشبابية وتحويلها الى صناعات إبداعية حقيقية تفيد وتنوع مصادر دخل الدولة وتغير واقعنا بلمساتها ونغماتها لأن الكويت تستاهل.

وأضافت الصباح ان المجتمعات والأوطان لن تزدهر إلا بازدهار الثقافة واستنارة العقول بالأفكار والفنون الرفيعة، وما رأيناه من مواهب في عدسة هو جهود سنوات قامت بها الدولة لدعمها، معربة عن فخرها بمواهب الشباب المبدعين.

من جانبه، قال مدير إدارة الإنتاج والإبداع بوزارة الدولة لشؤون الشباب سعد الأحمد ان الوزارة تحاول قدر جهدها تقديم وجوه ومواهب جديدة في الفنون السبعة.

وأوضح اننا نحرص على تقديم المواهب الى المجتمع لتحويل الحلم الذي كنا نحلم به الى واقع لنفتخر بصناعتنا، معربا عن فخره برعاية صاحب السمو الأمير للحفل، وشكر جهود موظفي وزارة الشباب لتحقيق نجاح مهرجان عدسة في نسخته الثانية.

بدوره، قال مدير العلاقات العامة في شركة اوريدو للاتصالات النقالة يوسف الشلال ان الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب منذ عام إيمانا منها بدورها في المسؤولية الاجتماعية لدعم مشروعاتها الشبابية.