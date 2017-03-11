لميس بلال

انطلقت فعاليات مهرجان ومعرض الأم الخامس الذي تنظمه شركة «اكسبو- تاج» لتنظيم المعارض والمؤتمرات في مجمع الأفنيوز لمدة 3 ايام بمشاركة أكثر من 35 جهة مختصة، تشمل مراكز تجميل ومراكز علاج طاقة الجسم ومستشفيات ونوادي صحية وأزياء، ومعالجات للبشرة ومنتجات أطفال وغيرها.

شهد المهرجان منذ يومه الأول إقبالا كبيرا من الجمهور، الذي حضر للتعرف على أحدث المنتجات الخاصة بالأم والطفل والتمتع بالهدايا والمفاجآت التي يقدمها الرعاة والمشاركون في المهرجان، فضلا عن كونه يعد احتفالية لكل أفراد الأسرة من فعاليات وأنشطة للأطفال أيضا.

المهرجان والمعرض المصاحب له يشهد كذلك حضورا لافتا لشخصيات بارزة في المجتمع قدمن خصيصا لاسعاد أمهات الكويت في هذه التظاهرة السنوية المهمة.

ومن أبرز تلك الشخصيات السفير الهولندي بالكويت فرانس بوتويت ورئيس برنامج المرأة والتنمية الاجتماعية ببرنامج الامم المتحدة الانمائي سحر الشوا، اخصائية تغذية علاجية بإدارة التغذية والاطعام في قسم توعية المجتمع بوزارة الصحة د.نوال الجزاف، استشارية حوادث الاطفال والسموم قسم حوادث الاطفال بمستشفي الأميري وزارة الصحة د.فطومة العبد الرزاق، مدير إدارة التنمية الاسرية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية منال الحمدان، الملازم سارة فريدون من الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية، نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي ونسرين المغربل من المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات، حملة غراس.

كما أن المهرجان يختص بشؤون المرأة بشكل عام والأم بشكل خاص باعتبارها وحدة البناء الأساسية في المجتمع، فالكويت أولت المرأة اهتماما بالغا وأعطتها حقوقها كاملة وأقرت بأحقية طفلها وحضانته لكي تتفرغ له الأم بالكامل، فضلا عن الدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه المرأة من الدولة والمجتمع.

من جانبها، توجهت المدير التنفيذي لشركة اكسبو- تاج داليا وفائي، بالشكر إلى الرعاة والمشاركين في المهرجان، ووسائل الإعلام المحلية على اهتمامها وحرصها على تغطية هذا الحدث بشكل سنوي لتقديم كل جديد وكل ما يسعد الأم والمرأة في عيدها.

«أبل بيز» و«سبا أكواتونيك»و«وايت لطب الأسنان» رعاة ذهبيون للمهرجان

مشاركة واسعة من جهات مختصة في المجالات الطبية والتعليمية

أعلنت كل من شركة مطاعم «أبل بيز» الكويت، وشركة «سبا أكواتونيك» و«وايت لطب الاسنان» رعايتها الذهبية لفعاليات «مهرجان الأم» الخامس والتي تقام خلال الفترة من 9 ـ 11 مارس الجاري بمجمع الأفنيوز، وتنظمها شركة «اكسبو- تاج» للمعارض والمؤتمرات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت (UNDP)، والإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، وإدارة التغذية والاطعام بوزارة الصحة، وإدارة التنمية الأسرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشروع غراس التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات، وبحضور نماذج نسائية مشرقة وناجحة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع الكويتي، وبمشاركة واسعة من العديد من الجهات المختصة، في المجالات الطبية والتعليمية وغيرها، وتشمل شركات الغذاء والتغذية الصحية والتخسيس، ومراكز تجميل ومراكز علاج طاقة الجسم، ومستشفيات، ونوادي صحية، وشركات منتجات العناية بالمرأة والحمل والولادة، ومعالجات للبشرة ومنتجات الأطفال وغيرها.

«سبا أكواتونيك»

من جهته، قال المدير العام لشركة «سبا أكواتونيك»، عماد مصلح، إن الشركة تهدف من خلال هذه الرعاية الذهبية للمهرجان، إلى تقديم أفضل الخيارات للأمهات في عيدهن من باقات تسهم في تعزيز جمال البشرة والحصول على الراحة والاسترخاء، إضافة إلى تقديم استشارات صحية سليمة لمن ترغب في الحصول على برنامج يساعدها في التخلص من الوزن الزائد والمحافظة على جمال الجسم والبشرة.

وأوضح مصلح، أن «سبا أكواتونيك» أعدت إلى جانب الباقات المتاحة لديها، باقات صممت خصيصا للمرأة ولمن تبحث عن باقة متكاملة للعناية بالبشرة والقدمين وجلسة مساج لكامل الجسم لتصبح تجربة لا تنسى في عيدها.

وأشار إلى أن «سبا أكواتونيك» ستقدم باقات خاصة للاحتفال بمهرجان الآم بأسعار تبدأ من ٧٦ دينارا تشمل جلسة للعناية بالقدم وجلسة مساج وجلسة للعناية بالبشرة.

«وايت لطب الأسنان»

من جانبه، قال مدير التسويق والعلاقات العامة في مركز «وايت» لطب الأسنان، محمد عويس، إن المركز يطمح من خلال رعايته الذهبية للمهرجان الى التوعية الصحية في الحفاظ على صحة وسلامة الأسنان وذلك لما لها من دور مهم للحصول على ابتسامة صحية وجذابة، حيث أثبتت الدراسات أن أصحاب الابتسامة السليمة الجذابة يمتلكون ثقة أكبر بالنفس ولديهم فرصا أكبر في الحياة كالحصول على وظائف أفضل وغيرها، وذلك لأهمية الابتسامة وتأثيرها على التواصل مع الآخرين.