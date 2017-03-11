أسامة دياب

في اطار أول مؤتمر بعنوان «يوم التصميم الايطالي» في الكويت، والذي أقيم في جامعة الكويت في الخالدية بالكويت، أعلن السفير الايطالــي جيوسيبي سكونياميليو عن أسماء الفائزين في مسابقة التصوير الفوتوغرافي «التصميم الايطالي - (ItalianStyle)» وهي مسابقة تم اطلاقها في نهاية نوفمبر الماضي بمناسبة «الأسبوع الايطالي». وقد جاء الاعلان بعد أن ألقت مصصمة ديكورات اليخوت الشهيرة باربارا أميريو خطابا عرضت خلاله مفهوم الامتياز والتفوق الذي يحظى به التصميم الايطالي.

وقد هدفت مسابقة التصوير الفوتوغرافي «التصميــم الايطالــي (ItalianStyle)» الى تسليط الضوء ما تملكه التصاميم من جمال داخلي سواء كانت أثات أو أجهزة اضاءة أو أواني واكسسوارات منزلية أو غيرها وعلاقتة هذه التصاميم مع ما يحيطها، وأيضا تأثيرها على الأحاسيس التي تتفاعل معها. وعلى وجه التحديد قام المشاركون بالتقاط صورة لأي قطعة من الأثاث أو التصميم الايطالي متواجدة في بيت كويتي، محاولين اظهار تأثيرها على البيئة المحيطة بها. وتم فحص جميع الصور المطابقة للمعايير المذكورة من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من خبراء كويتين وايطاليين في مجال التصوير والتصميم.

وتم الاعلان عن الفائزين الثلاثة وهم: منال أحمد ابراهيم (حصلت على المركز الأول) ثم صادق علي هاشم (المركز الثاني) وعلي جواد حسين (المركز الثالث) وجميعهم حصلوا على جوائز تضمنت تذكرة سفر(كويت - روما – كويت) على متن الخطوط الجوية الكويتية، للفائزين الأول والثاني وكوبونات شرائية بقيمة 100 دك للفائزين الأول والثاني و200 دك للفائز الثالث من محلات مول 360، بالاضافة الى كوبون بقيمة 50 دينارا في مطعم «لا مارغريتا» للفائز الأول.