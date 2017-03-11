جدد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل الحرص على تطوير العلاقات مع المنظمات الهندسية العربية والعالمية، لافتا الى تطوير العلاقات عبر فروع الجمعيات الهندسية العربية والأجنبية الصديقة العاملة في الكويت تحت مظلة الجمعية.

هذه التأكيدات أطلقها العتل لدى استقباله بمكتبه مساء أمس الأول رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة الهندسية للمهندسين الهنود العاملين في الكويت برئاسة د.عبد الرزاق روماني وبحضور أمين السر م.فهد العتيبي وأمين الصندوق م.علي الفيلكاوي وعضو مجلس الادارة م.محمد الديحاني، حيث قدم المهندسون الهنود التهاني لرئيس وأعضاء مجلس الادارة التهاني لتزكيتهم بمناصبهم الجديدة، وبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات والتنسيق المشترك بين المنظمتين الصديقتين. وأوضح العتل أنه قد اتفق على تطوير العمل ووضع آلية لبرامج مشتركة لتقييم واعتماد الشهادات الهندسية الصادرة من الجامعات الهندية، لافتا الى أن الجانبين أكدا حرصهما على تلبية مستلزمات واشتراطات جميع المتطلبات التي تطلبها العضوية في الجمعيتين.

ولفت العتل الى الدور الكبير الذي يقوم به الزملاء المهندسون الهنود في تنفيذ الكثير من المشاريع العامة والخاص، مثمنا المبادرات المتواصلة للدكتور روماني ولمكتب الجمعية الهندية بالكويت على تطوير العمل وتسهيل جميع العقبات التي تهدف الى الارتقاء بالتعاون بين الجانبين.