عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من ترسية العقد الثاني لإنشاء البنى التحتية الخاصة بعدد 18519 قسيمة على إحدى الشركات الصينية العالمية بقيمة 215 مليون دينار، حيث سيختص العقد بــأول 8 ضواحٍ في المشروع وهي (n5-n6-n7-n8-n9-n10-n11-n12)، علما ان المناقصة كانت محددة لـ 19 شركة عالمية إلا ان الاختيار انحصر بين شركتين إيطاليتين وشركة صينية، وبعد البحث والتدقيق تمت ترسية العقد على الشركة الصينية، حيث كانت إحدى الشركات الإيطالية قد تقدمت بعرض قيمته 175 مليون دينار لكن وُجد اعتراض على أعمالها في مشاريع اخرى قد فازت بها سابقا، في حين تقدمت الشركة الإيطالية الأخرى بعرض قيمته 235 مليون دينار.

وتعمل المؤسسة حاليا على التنسيق بشأن ثلاثة عقود أخرى لترسيتها خلال الـ 3 أشهر المقبلة، وجميعها خاصة بمدينة جنوب المطلاع السكنية من أصل 63 عقداً تقريبا.