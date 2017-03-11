أسامة أبوالسعود

كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب ان وزارة العدل ستقوم بإلغاء عقود العديد من المباني المستأجرة توفيرا للمال العام وتسهيلا على المراجعين في الوصول الى المباني الجديدة التي وفرتها الوزارة في مجمعات المحاكم.

وأعلن الوزير العزب في تصريحات لـ «الأنباء» بدء العمل رسميا بمجمع محاكم الجهراء الجديد غدا الأحد، وانتقال كامل لكل المحاكم والأجهزة المعاونة إليه.

وأشار العزب الى ان وزارة العدل بصدد إلغاء عقد مجمع محاكم الرقعي القديم لأن المبنى لم يعد صالحا ليكون مجمعا للمحاكم. وأعلن وزير العدل ان مشروع قصر العدل الجديد ومبنى النيابة العامة الجديدة سيبدأ تنفيذهما قريبا، مشيرا الى ان النيابة العامة ستنقل الى مبنى البنك المركزي القديم.