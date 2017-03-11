أكد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د. بدر المطر أهمية أسبوع المرور الخليجي الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل تحت شعار «حياتك أمانة»، والذي يهدف إلى التوعية المرورية لمختلف شرائح المجتمع مما يسهم في خفض الحوادث المرورية بدول مجلس التعاون، لافتا إلى أن النمو والازدهار الاقتصادي الذي تنعم به دول المجلس لا يمكن أن يتحقق ويتطور إلا في ظل بيئة مرورية آمنة ومستقرة.

وأضاف في تصريح صحافي أن هذا الأسبوع يمثل فرصة حقيقة لتبادل الخبرات والتجارب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل الوفود المرورية بين دول المجلس، موضحا أن أسبوع المرور الخليجي يمثل أهمية بالغة في كافة المجتمعات، لاسيما أن السلامة المرورية مطلب ضروري يستوجب تفاعل كافة شرائح المجتمع معه.

وبين أن أسبوع المرور الخليجي يحقق التكامل بين دول مجلس التعاون ويسهم في نقل وتبادل الخبرات للمساهمة في حل المشكلات المرورية الخليجية كما انه يزيد من دعم أواصر الروابط والعلاقات بين الأجهزة المعنية في دول مجلس التعاون وتحقيق الانضباط المروري الذي يعود بالفائدة على كافة مواطني دول الخليج العربي.

وتمنى المطر في ختام تصريحاته التوفيق لقادة المرور في دول مجلس التعاون في نجاح الخطط والبرامج التي يتم وضعها لإنهاء الازدحام المروري والمحافظة على أرواح شباب الخليج التي تزهق سنويا على الطرق بسبب السرعة الزائدة والرعونة داعيا الله أن يوفق الجميع في الحفاظ على أرواح شبابنا ومستخدمي الطريق.