أوضح مدير إدارة العناية بالسنّة النبوية وعلومها حسام بوقريص أن الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعلومهما أصدرت كتاب «الكمال في أسماء الرجال» للإمام عبد الغني المقدسي وهو كتاب يعد الأصل في تراجم الرجال وبيان المقبول من المردود من رواياتهم وهو أصل الكتب التي صنفت في تراجم رواة ورجال الكتب الستة وغيرها، وفيه من الفوائد واللطائف العلمية والنوادر ما لا يستغني عنه طالب العلم، كما قام بتحقيقه الشيخ الدكتور شادي بن محمد آل نعمان، وقد قام بمراجعته الشيخ العلامة بدر بن عبدالله البدر القناعي حفظه الله ورعاه، وعدد اجزائه 10 مجلدات.

وأضاف بوقريص أن الهيئة أصدرت كتاب المنتقى من مسموعات الضياء المقدسي بمرو تصنيف الحافظ ضياء الدين المقدسي، وعدد اجزائه 4 مجلدات وقد حققه عمر بن بسام بن الصادق، وراجعه وقدم له فضيلة الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، والشيخ الدكتور محمد محمدي محمد جميل النورستاني، وقد احتوى هذا الكتاب من الاحاديث النوادر والفوائد القيمة جدا في أحاديث السنة وآثار الصحابة والتابعين وفيه من اللطائف العلمية الدقيقة في اختلاف الروايات وبيان طرقها والراجح في الحكم عليها، مما لا يستغني طالب العلم عنها.