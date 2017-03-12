الجهراء تصدرت المحافظات بإصدار 1183 رخصة تلتها الفروانية بـ316 رخصة

استثناء المقيمين بصورة غير قانونية من شروط استخراج رخص القيادة



أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إصدار 2056 رخصة قيادة لمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2016 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.

وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز عبدالله الفرحان اليوم السبت إن محافظة الجهراء تصدرت المحافظات بإصدار 1183 رخصة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2016.

وأضاف الفرحان أن محافظة الفروانية جاءت في المرتبة الثانية بإجمالي 316 رخصة تلتها محافظة الأحمدي بإجمالي 248 رخصة ثم محافظة العاصمة بإجمالي 227 رخصة فمحافظة حولي بإجمالي 60 رخصة وأخيرا محافظة مبارك الكبير بواقع 22 رخصة.

وأوضح أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم الحصول على تلك الرخص استثنى المقيمين بصورة غير قانونية من الشروط والطلبات الواجب توافرها لدى الفئات الأخرى وهم يعاملون كالخليجيين في هذا الشأن مؤكدا عدم وجود موانع أمام هذه الفئة للحصول على رخص القيادة.

ولفت الفرحان إلى أن عملية تقنين إصدار رخص قيادة السيارات للمقيمين بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات لهم مبينا أن الحصول على رخص قيادة السيارات متيسر لمن يحملون بطاقات أمنية سارية المفعول.

وأشار إلى أن عام 2011 شهد إصدار رخص قيادة جديدة ل 2617 من المقيمين بصورة غير قانونية مقابل 2251 عام 2012 في حين شهد عام 2013 إصدار 2531 رخصة بينما شهد عام 2014 إصدار 2328 رخصة وشهد عام 2015 إصدار 2403 رخص.