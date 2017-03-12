يعتزم مركز الكويت للتوحد أحد أكبر مشاريع الأمانة العامة للأوقاف وبرعاية معالي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية محمد الجبري، إقامة الملتقى الخليجي للتوحد خلال الفترة من 21-22 مارس 2017 في فندق ريجينسي – قاعة فتوح



بمشاركة رؤساء وممثلي الرابطة الخليجية للتوحد بمراكزها المتعددة في دول الخليج العربي وبمشاركة رموز اجتماعية وخيرية ناشطة أيضاً في مجال التوحد على الصعيد الدولي والإقليمي. وعلى رأسهم رئيس منظمة التوحد العالمية في انجلترا د. بول شاتوك، وأمين السر بمنظمة التوحد العالمية في جنوب أفريقيا د. بترا دلمان.



ويهدف الملتقى إلى عرض تجارب دول الخليج وما ينقصها حتى الآن من خدمات أهلية وحكومية من خلال عدة جلسات وورش عمل تدريبية عملية، وذلك بمشاركة من منظمة التوحد العالمية، حيث يعرض المشاركون نماذج للخدمات المتوافرة في بلدانهم كبريطانيا

والدنمارك وناميبيا وغيرها من خلال كبار المختصين بإعاقة التوحد الممثلين لمنظمة التوحد العالمية من دول الدانمرك، انجلترا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، المكسيك، ايرلندا بالإضافة إلى دولة الكويت. ويعد الملتقى الخليجي للتوحد فرصة للتعاون الخليجي والعربي والعالمي، من أجل غد أفضل للتوحد، من خلال هذه المشاركات وهذه البرامج التدريبية والتي سيتم تقييمها من وجهة نظر المختصين بإعاقة التوحد للوصول إلى صيغة موحدة في التعامل مع المصابين بهذه الإعاقة في دول الخليج العربي ودول العالم الأخرى، وتحديد الخدمات التي يحتاجها المصاب بالتوحد وأسرته في جميع دول العالم.