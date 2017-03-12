أكدت رئيسة لجنة شؤون المرأة الكويتية الشيخة لطيفة الفهد أن حكومة الكويت أوفت بالتزاماتها الدولية تجاه المرأة وتحقيق أهداف الألفية الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة لتمكين المرأة.



جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به الشيخة لطيفة الفهد قبيل مغادرتها ووفد اللجنة إلى مدينة نيويورك الأميركية للمشاركة في الدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة والتي انطلقت فعالياتها امس وتستمر حتى 26 مارس الجاري.



وقالت الشيخة لطيفة إن حكومة الكويت تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز دور المرأة إضافة إلى حرصها على تقديم الرعاية الصحية والتعليمية لها والعمل على توفير الحياة الكريمة اللائقة بها.

وأضافت أن المرأة الكويتية كانت دائما محلا للثقة التي منحت لها وعلى مستوى المسؤولية التي أنيطت بها اذ استطاعت أن تكون عنصرا فعالا في المجتمع وشريكا أساسيا في صنع القرار.

وأوضحت الفهد أن المرأة الكويتية تتطلع إلى المزيد من النجاحات والمكتسبات التي تستحقها وفي مقدمتها القضاء الكامل على أي نوع من أنواع العنف الذي قد تتعرض له.

وستلقي الشيخة لطيفة الفهد خلال الاجتماع بيان الكويت حول أوضاع المرأة الكويتية والجهود الحكومية المبذولة لتمكينها وإعلاء مكانتها في المجتمع وتحقيق المساواة الكاملة لها ومكافحة العنف الذي تتعرض له.



وستستعرض أيضا في كلمتها أمام اللجنة تجربة الكويت في دعم المرأة لاسيما فيما يتعلق بإنشاء محكمة الأسرة والتشريعات التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة لدعم ومساندة المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها.

كما ستطرح رؤية الكويت تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تتعلق بالمرأة اضافة إلى دعوة المجتمع الدولي لوقف العنف الذي تتعرض له المرأة في بعض المناطق العربية التي تشهد اضطرابات سياسية.