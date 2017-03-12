دعا رئيس جمعية التصلب العصبي الكويتية يوسف الكندري اليوم السبت الى انشاء مراكز متخصصة لمرضى التصلب العصبي تعنى بحالاتهم وتقدم الخدمات الطبية والنفسية والغذائية وغيرها من الخدمات اللازمة.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة انعقاد الملتقى الخليجي الثاني لمرضى التصلب العصبي المتعدد اليوم.

وقال الكندري الذي يشغل منصب عضو مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ان وجود هذه المراكز أصبح ضرورة بسبب تزايد حالات الاصابة بهذا المرض ما يتطلب وجود خدمات حكومية لهذه الفئة.

وأضاف ان «عدد المصابين بهذا المرض في الكويت يصل الى 1700 حالة من الكويتيين وهو رقم مؤهل للارتفاع ليس على مستوى الكويت فقط ولكن على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ما يستدعي بحث افضل السبل لتقديم الخدمات العلاجية وغيرها للمصابين في اعمال الملتقى».

وأشار الكندري الى ان الملتقى الذي تنظمه جمعيات التصلب العصبي الخليجي يبحث كذلك ابرز التحديات التي تواجه معالجة حالات المرض مع رفع توصيات الى وزراء الصحة لدول المجلس والتي من ابرزها انشاء مراكز علاجية متخصصة تعنى بالمرضى المصابين اضافة الى زيادة الوعي بهذا المرض.

وبين ان الملتقى توصل الى انشاء اتحاد خليجي لجمعيات مرضى التصلب العصبي لنشر الوعي بالمرض في المنطقة على مستوى الافراد والمسؤولين والمؤسسات ولحث الحكومات على الاهتمام بتأسيس مراكز علاجية وبحثية له وتوفير الخدمات اللازمة للمرضى المصابين به.

واكد ضرورة زيادة اهتمام الحكومات الخليجية بمعالجة هذا الملف كانشاء مراكز بحثية لوضع طرق علاجية والحد من تأثير هذا المرض، منبها الى ان (التصلب العصبي) لا توجد له مسببات محددة.

وأشار الى اعراض المرض المتعددة مثل العمى المؤقت وفقدان الذاكرة المؤقتة وعدم الاتزان وتنميل الاطراف، إضافة الى تأثيره السلبي في الجهاز المناعي.

وأوضح ان المرض يعتبر من الحالات المزمنة والتي تتحسن نسبيا بالعلاج ولكنها لا تشفى تماما مضيفا انه يصيب النساء اكثر من الرجال ويتركز في الفئة العمرية ما بين 20 الى 40 عاما.