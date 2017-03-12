حذرت بلدية الكويت أصحاب المعارض من إقامة معارض تفتقد لشروط الامن والسلامة، وتعرض مرتاديها للخطر بالإضافة إلى أصحاب المجمعات التجارية الذين يقومون بإقامة تلك المعارض بمجمعاتهم قبل الحصول على التراخيص من البلدية والجهات المعنية، لافتة إلى أن البلدية ستطبق القانون على كل من يخالف اللوائح والأنظمة بكل حزم.

وأكدت البلدية بأنها لن تسمح بإقامة مثل هذه المعارض ‏التي تكون عرضة للحريق نظرا لعدم التزامها بشروط الأمن والسلامة، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف الحملات بالمحافظات الست لرصد اي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ومن جانبه أوضح مدير فرع بلدية محافظة العاصمة م.عمار العمار بان فرع بلدية محافظة العاصمة ممثل في فريق الطوارئ وادارة النظافة العامة قام بإزالة أحد المعارض التي أقيمت بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة والتي كانت تفتقد لشروط الامن والسلامة وتعرض مرتاديها للخطر.

وأكد العمار بأنه تم قطع التيار الكهربائي عن المعرض، الى جانب رفع مولد الكهرباء وخزان الوقود بمساندة أمنية.

واضاف العمار بان مجموعة من المستثمرين بالمعرض استجابوا وقاموا برفع مستلزماتهم من الكراسي و الطاولات.