أعلنت وزارة التجارة والصناعةاليوم السبت أن إجمالي عدد التراخيص التي أصدرتها إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية بالوزارة بلغ 625 ترخيصا خلال شهر فبراير الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الشهري ان قسم التخفيضات والاسعار أنجز 387 معاملة من اجمالي تلك التراخيص الصادرة عن إدارة حماية المستهلك.
وأضافت أن تلك التراخيص شملت 224 ترخيصا للتنزيلات و63 ترخيصا للعروض المجانية للجمعيات التعاونية والاسواق المركزية و54 ترخيصا للعروض الخاصة للمحلات التجارية و45 ترخيصا للتخفيضات المعلنة للسلع والخدمات والحرف ومعاملة واحدة لعروض التوزيع للبطاقات والكوبونات.
وذكرت الوزارة أن قسم العروض المجانية والاعلان أصدر 238 ترخيصا استحوذت فيها تراخيص الهدايا المجانية على الحصة الكبرى بواقع 220 ترخيصا في حين بلغ عدد تراخيص الجوائز المجانية (سحب على كوبونات) 18 ترخيصا.