باهي أبوالعلا

قال محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا إن لجنة التعريف بالإسلام قامت بإسهامات كبيرة ورائعة في تعليم اللغة العربية والتعريف بالدين الإسلامي للجميع حيث استطاعت أن تحصد ثمار ما زرعته وبلغ عدد المهتدين ما يقارب 61 ألف مهتد، إضافة إلى الرعاية التي تقدمها من عدة جوانب سواء تعليمية أو تثقيفية أو اجتماعية.

جاء ذلك خلال تدشينه لانطلاقة الماراثون الرياضي الكبير للمواطنين والجاليات المسلمين الجدد تحت شعار «الكويت تستاهل» الذي أقيم أمس تحت رعاية محافظة العاصمة والهيئة العامة للرياضة ولجنة التعريف بالإسلام.

وأضاف المهنا أنه سعيد بالتواجد في الماراثون وانه يتابع أعمال لجنة التعريف بالإسلام بشكل مستمر ويطلع على آخر المستجدات دوما منذ نشأتهم عام 1978 مستذكرا كيف بدأوا في غرفة صغيرة إلى أن بلغوا عددا كبيرا من الفروع داخل وخارج الكويت، متمنيا ان يستمر التواصل بينه وبين اللجنة لتعريف الناس الذين لا يعرفون ماهية وهوية الإسلام الحقيقية لذلك يجب توضيحه لهم وتعريفه بشكل يرغبهم في الدخول إليه.

من جانبه، أكد مدير لجنة التعريف بالإسلام م.عبدالعزيز الدعيج أن أبرز أهداف الماراثون المقام هو دمج الجاليات والمهتدين الجدد بلجنة التعريف بالإسلام بالمجتمع الكويتي ككل، وأن الفعالية الرياضية هي بادرة طيبة لتنفيذ تلك الغاية حيث تم احتضان الجاليات الجدد من المواطنين والمقيمين الذين قدموا مثالا رائعا من اللحمة بينهم، مشيرا إلى أن الدمج بين المهتدين الجدد والمجتمع الإسلامي هي غاية جميلة شهدت تفاعلا من الجميع وهي بذلك خدمة صغيرة نقدمها إلى ديننا الحنيف ووطننا الحبيب.

بدوره أوضح نائب مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح أن العمل الخيري حين يصاحبه عمل رياضي فإنه يشهد تفاعلا جميلا ورائعا من الجميع حيث إن تجميع كل تلك الفئات تحت رعاية ومظلة الهيئة العامة للرياضة ولجنة التعريف بالإسلام شيء رائع، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يحث الجميع على ممارسة الرياضة وذلك ينعكس على المجتمع ليبرز مجتمع صحي اكبر يعود بالنفع على الوطن.

هذا وقد فاز المركز الأول مشارك من البرتغال يدعى بيدرو لوغيون تلاه عبدالله الشرهان وشقيقه أحمد الشرهان في المركزين الثاني والثالث على التوالي.