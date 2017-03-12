أعلن المدير التنفيذي لمجموعة المحيسن أسامة سعود المحيسن عن افتتاح فرع مخبز وحلويات المحيسن بحلته الجديدة في منطقة القادسية.
وأكد أسامة المحيسن حرص المجموعة الدائم على توفير أفضل الخدمات للزبائن الكرام في جميع مناطق الكويت، لافتا إلى أن منتجات المحسين تحافظ دائما على ثقة العملاء نظرا لما تتميز به من جودة وفخامة فضلا عن تمتعها بأعلى المعايير الصحية لاسيما مع استخدام اجود المواد في تصنيعها، واعدادها على يد مجموعة من أمهر صانعي الحلويات، وبموازاة ذلك ذكر أسامة المحيسن ان ادارة المجموعة تعمل باستمرار على تلبية رغبات عملائها في التوسع لتكون محلاتها في متناولهم بمعظم المناطق.