5 سنوات من الإنجاز في الجمعية حولت الفشل إلى نجاح

سددنا الديون المستحقة بالكامل بعد سنوات من العجز وصححنا المركز المالي المتردي

2 مليون دينار الوديعة البنكية بعد أن كانت صفراً وتوزيع الأرباح بعد انقطاع لأكثر من 7 سنوات

جارٍ العمل على تسلم الفرع الجديد لجمعية هدية شرق مستشفى العدان وبناء فرع مستحدث في ق4





محمد راتب

كشف رئيس مجلس إدارة جمعية هدية التعاونية فايز المطيري أنه سيتم لأول مرة منذ 5 سنوات توزيع 8.5% من الأرباح على المساهمين، على الرغم من إمكانية توزيع 10% إلا انه جرى استقطاع مبلغ 150 ألف دينار للمشاريع المتأخرة كمشروع بناء فرع ق4، موضحا اننا استطعنا خلال الفترة السابقة تصحيح المسار المالي والاجتماعي والتسويقي والخدمي والإنشائي بشكل كامل، وإحراز قفزات نوعية غير مسبوقة وانتشال المركز المالي بعد 7 سنوات من العجز حيث كانت نسبة الارباح صفرا في العام 2011.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس الإدارة للحديث عن إنجازات القائمة الإسلامية خلال الفترة ما بين 2012 و2016 والخطوات التصحيحية التي غيرت فيها مجرى الأمور في جمعية هدية التعاونية من الفشل إلى النجاح وتحقيق الارباح والنتائج المالية المميزة على مختلف المستويات، مشيرا إلى اننا خالفنا جميع التوقعات التي كانت ترى أن الوصول إلى مصاف الجمعيات التعاونية المتميزة تحتاج إلى العديد من السنوات واستطعنا تحقيق ذلك خلال فترة قصيرة جدا.

وشدد على أن العمل المتكامل بروح الفريق الواحد هو ما اوصلنا إلى هذه النتائج وتوزيع أعلى نسبة من الارباح 8.5% على الرغم من الصعوبات التي واجهناها وقيامنا بالعديد من التطويرات للفروع والإنشاءات التي دعمت المركز المالي بشكل لافت إلى جانب المهرجانات التسويقية المتعددة والانشطة والفعاليات الاجتماعية والصيفية.

ورداً على سؤال حول النتائج المالية التي حققتها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2016 ذكر المطيري أننا استطعنا تسديد جميع الديون المستحقة بالكامل بعد سنوات من العجز، وصححنا المركز المالي مع توزيع الارباح بعد انقطاع لاكثر من سبع سنوات، ووصلت الوديعة البنكية لدينا إلى 2 مليون دينار بعد أن كانت صفرا عند تسلم الجمعية.

وتابع أنه وعلى الرغم من اعباء الخسائر التي تكبدتها الجمعية خلال السنوات السابقة قبل تسلمنا لمجلس الإدارة تمكنا من تحقيق الارباح التي لم تكن موجودة عند تسلمنا لمهامنا، فبلغ الصافي في العام 2012 رقما قدره 191.227 دينارا، في حين وصل في 2016 إلى 759.190 دينارا، مشيرا إلى ان رأس المال بلغ 139.730 دينارا مقارنة بـ 135.155 في العام 2015، كما حدث تطور لافت في الاسهم بلغ 27.946 في العام 2016 مقارنة بـ 27.031 في العام الذي قبله.

وفيما يتعلق بالمبيعات أوضح أننا حققنا 8.681.102 دينار مبيعات وبلغ إجمالي الأرباح الناتجة عن البيع 896.086 دينارا وإجمالي الإيرادات 1.047.744 دينارا، وذلك بعد إجراءات وتحركات مكوكية للوصول إلى هذه النتائج التي نعتبرها إنجازات تجاوزت التوقعات بفضل الله أولا والثقة التي اولانا إياها المساهمون الكرام الذين نعدهم بالمزيد من العطاءات والإنجازات والفعاليات التي تلبي طموحاتهم.

وزاد المطيري أنه جرى وضع خطة تسويقية منذ اللحظة الاولى لتسلم المهام قبل 5 سنوات، على الرغم من الصعوبات المالية التي كنا نواجهها إلا اننا لم نوقف إطلاق المهرجانات التسويقية فنظمنا العديد منها بالتواصل مع كبرى الشركات التي قدمت تخفيضات مميزة للغاية وصلت إلى اكثر من 50% على منتجاتها ما مكننا من توفير ارقى الخدمات لمساهمينا الكرام وعموم المتسوقين ورواد الجمعية. واضاف أنه كان هناك العديد من المهرجانات التسويقية المميزة للمساهمين، ومهرجانات لتحطيم الاسعار وأخرى للعروض المميزة إضافة إلى مهرجان 990 فلسا، ومهرجان «قارن ووفر»، ومهرجان الصيف، ومهرجان شهر الخير، ومهرجان «هدية غير» على تشكيلة واسعة من السلع الاساسية والاستهلاكية بخصومات متفاوتة تصل إلى 50%. وتابع أننا اطلقنا كذلك مهرجانات في هلا فبراير، وكانت الخطة تقوم على تنظيم مهرجان ضخم كل 3 شهور يشتمل على تشكيلة واسعة من السلع الاساسية والاستهلاكية، إلى جانب مهرجانات تسويقية شهرية وكل 3 شهور، ومنها مهرجان العودة إلى المدارس في المول التجاري مقابل المستوصف الذي أطلقناه لمدة شهر كامل واشتمل على اصناف مميزة وتشكيلة واسعة وكبيرة بأسعار مخفضة للغاية. وخلال المؤتمر الصحافي تحدث المطيري عن الجانب الإنشائي والإنجازات التي تحققت فزف البشرى بأنه جار العمل على تسلم الفرع الجديد لجمعية هدية في الموقع الجديد شرق مستشفى العدان وذلك بعد جهود كبيرة قمنا بها خلال الفترة السابقة ومخاطبات للجهات المعنية.

وأضاف أننا قمنا باستثمار فرع البنشر والكهرباء عن طريق الوزارة بدعم وصل الى 362 الف دينار وبإيجار 5 آلاف دينار شهريا، بالإضافة إلى انه سيتم طرح فرع البنشر في ق3 للاستثمار أيضا مستقبلا، بالإضافة إلى وجود الكثير من المشروعات التي سيتم العمل عليها مستقبلا، ولكننا بانتظار الحصول على الموافقات النهائية، وقد تمت المخاطبة بخصوص توسيع بعض الفروع لتكون قادرة على تلبية احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى إيصال التيار الكهربائي لممشى هدية، وسفلتته وإعادة تأهيلة بالتنسيق مع وزارة الاشغال. واستطرد المطيري بأنه جار العمل حاليا على بناء فرع مستحدث ق4 هدية، بالإضافة إلى تخصيص ارض بجانب فروع البنوك ق1 هدية لبناء سوق مركزي مصغر، وخاطبنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإضافة دكاكين للفرع، كما أجرينا مخاطبات رسمية لنقل فرع الغاز إلى المكان الجديد في منطقة التحريج جنوب البانزين.

وبسؤال رئيس مجلس الإدارة عن الانشطة الاجتماعية والخدمات المقدمة للمنطقة أفاد بأننا حرصنا على ان يكون النشاط مميزا وهادفا ويلبي تطلعات ورغبات المساهمين وامنياتهم، وهذا بالطبع يقتضي المزيد من الجهد الدؤوب والعمل لنقوم بتأديته على وجهه الاكمل وعدم التأثير في المركز المالي وخاصة أن الأنشطة تكون مدعومة من قبل الجمعية التي كانت في السابق في وضع مال يرثى له لا يمكن إطلاقا تنظيم أنشطة على مستوى راق.

وأشار إلى انه جرى تنظيم رحلات للعمرة بعد انقطاع لسنوات، وتطبيق المعايير المتبعة في اختيار المشاركين فيها، وتطبيق القرعة على الراغبين، وقد كانت مفاجأة لجميع المساهمين عودة ابرز الأنشطة واكثرها اهمية بالنسبة إليهم حيث توفر لهم أجواء إيمانية راقية ورائعة، بالإضافة إلى استعادة الثقة من جديد التي تمت خسارتها سابقا. وأضاف أن من الانشطة التي أطلقناها أيضا رحلات الشاليهات التي يرقبها المساهمون بفارغ الصبر، والتي كانت مميزة بكل المقاييس حيث اشتملت على العديد من الفعاليات والمسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا على الحضور والمشاركين فيها من أسر المساهمين الكرام.

وزاد بأننا قمنا كذلك بتنظيم حفل لتكريم الطلبة المتفوقين من أبناء المنطقة بحضور مسؤولي المنطقة التعليمية وأعضاء مجلس الإدارة وأولياء الأمور الذين ابدوا سرورهم لما شاهدوه من حفاوة التكريم والاهتمام، إلى جانب القيام بدعم حلقات تحفيظ القرآن في المساجد وتنظيم العديد منها مع توفير الجوائز القيمة للمشاركين في المسابقات والفائزين فيها، حيث اطلقنا مسابقات لحفظ القرآن الكريم وجرى تقسيم الذكور والإناث إلى 3 فئات.

وتابع بأن من الأنشطة التي أطلقناها أيضا دوري الديوانيات الثقافي الذي كشف جانبا من الثقافة الواسعة التي يمتلكها ابناء منطقة هدية والمعرفة التي يمتلكونها، مع تنظيم العديد من المسابقات الرياضية في المدارس كالمهرجان الرياضي لسباق الماراثون والدراجات الهوائية الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من ممارسي رياضة المشي وجرى في ختامه توزيع الجوائز القيمة.

وأشار إلى أن جمعية هدية التعاونية لم تقصر إطلاقا في التواصل مع مختلف الجهات وهناك الكثير من الأنشطة التي لا يتسع المجال لذكرها كتقديم الدعم لمستوصف هدية وتوفير سيارة للزيارة المنزلية، ونقل عينات التحاليل لمستشفى العدان، وتوفير طلبات واحتياجات المستوصف، ودعم أنشطة وتقديم خدمات لمخفر هدية، وجار تأهيل وإعادة تنظيم المنطقة المجاورة لفرع التموين نظرا لشكاوى من كثرة الزحام، وإعادة ترتيبها بشكل جمالي وتنسيقي، إلى جانب دعم دور الحضانة والمدارس في المنطقة بتوفير آلات تصوير والمياه والعصائر خلال فترة الامتحان ومتطلبات الدراسة ودعم أنشطة المدارس في المنطقة.

واختتم المطيري بأن مجلس الإدارة قام بجهود جبارة خلال السنوات الماضية وهي واجب لا منة، فمن تسلم أمرا من امور المواطنين فعليه أن يكون راعيا له ومحافظا على الأمانة التي حملها، وبفضل الله تعالى نقدم هذه الإنجازات لمساهمينا الكرام ونحن مطمئنون إلى اننا بذلنا جهدنا وقمنا بواجبنا على أكمل وجه.