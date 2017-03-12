قال الخبير الفلكي عادل المرزوق هذه الفترة هي فترة «برد العجوز» التي كانت بدايتها 8 الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر والتي يمكن ان يعود اليها البرد مرة اخرى في أي لحظة مع هبوب الرياح الشمالية الغربية، وهذا احتمال وارد جدا خلال هذه الأيام بسبب التقلبات الجوية.



وتوقع المرزوق ارتفاعا في درجات الحرارة الى سيطرة منخفض جوي كبير فوق المحيط الهندي والذي تبلغ قوته 1008 مليبار، ويمتد تأثيره الى وسط وشمال شبه الجزيرة العربية حيث يجعل طبقات الجو العليا مرتفعة الحرارة كما ان الرياح النفاثة التي تكون في طبقات الجو التي تزيد على ارتفاع 45 ألف قدم فوق سطح البحر دافئة نسبيا حيث تبلغ درجة الحرارة نحو اربع درجات تحت الصفر، هذا الوضع المناخي سيكون منخفضا جويا فوق شبه الجزيرة العربية تبلغ قوته بين 1012-1014 مليبار مما يؤدي الى هبوب الرياح الجنوبية الشرقية الخفيفة السرعة الدافئة والتي قد تبلغ سرعتها بين 14 و18كم/ساعة جالبة معها الغيوم المنخفضة مع احتمال فرصة ضئيلة لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة بدأت مساء امس حتى مساء اليوم او فجر غد الاثنين، ولكن اليوم سترتفع درجة الحرارة وتكون بين 31 و35 درجة مئوية في ساعات الظهيرة وتعاود للانخفاض مرة اخرى وتكون بحدود 22-24 درجة مئوية.



وعن حالة البحر، قال المرزوق: البحر دخل في حالة (الحمل) غير، الصالحة للصيد اعتبارا من اول من امس الجمعة الى يوم الجمعة المقبل مما يقلل فرصة الصيد او يعدمها بسبب اشتداد اندفاع التيارات البحرية في «فترة الحمل» التي قد تصل في فترة ذروة «فترة الحمل» وهي يومي الاثنين والثلاثاء الى 18-22كم/ساعة، وتستمر فترة الحمل خلال هذا الأسبوع وتنتهي في يوم الجمعة حيث تخف حدة التيارات البحرية وتتحول الى تيارات الفساد ابتداء من السبت 18 الجاري كما ان أمواج البحر خلال فترة الحمل هذه ستكون متوسطة الارتفاع وتكون بين 4 و6 أقدام.

رغم حالة الغبار التي شهدتها البلاد

«الطيران المدني»: حركة الملاحة الجوية بالمطار طبيعية

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية منصور الهاشمي أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي امس السبت سارت بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي شهدتها البلاد.

وقال الهاشمي في تصريح لـ «كونا» إن مدى الرؤية بلغ 1200 متر وان حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية.

وذكر أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح بين 300 و500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

من جهتها، أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية على موقعها الإلكتروني أن البلاد تتأثر حاليا بنشاط في الرياح قد تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر وقد تنعدم في بعض المناطق خاصة المكشوفة مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.