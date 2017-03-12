المناقصة تشترط أن تكون العدادات «مفتوحة» وألا تقتصر على شبكة بذاتها أو نظام بعينه





دارين العلي

قال وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق إن الوزارة حاليا بانتظار انتهاء ديوان المحاسبة من التدقيق على المشاريع الخاصة بالعدادات الذكية تمهيدا لتوقيع العقود والبدء بالعمل بها والانتهاء منها خلال عامين.



وكشف المرزوق في تصريح صحافي عن أن كمية العدادات التي سيتم تركيبها خلال المرحلة الحالية وهي «نصف مليون عداد ذكي»، سيتم شراؤها على مراحل عدة ومن ثم تركيبها.



وأشار إلى أن منظومة العدادات تمت ترسيتها على شركة زين من قبل لجنة المناقصات، وتلك المنظومة تعد البنية التحتية للشبكة التي ستقوم شركة زين بتركيبها، مشيرا إلى أن العدادات الذكية أمر آخر يختلف عن المنظومة أو الشبكة.



وأضاف أن ضمن شروط مناقصة العدادات الذكية أن تكون هذه العدادات «مفتوحة» بمعنى ألا تقتصر على شركة واحدة بل ستكون لأكثر من شركة ويمكن للنظام الذي سيتم العمل به أن يتناسب مع جميع أي شركات يتم التعامل معها لتوريد وتركيب العدادات، وذلك كي لا يتم احتكار تلك العدادات وأنظمتها على شركة بعينها أو نظام محدد.



وأكد أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على اختيار أفضل المواصفات وأعلاها في هذا الشأن، مشيرا إلى أن منظومة العدادات الذكية من أهم مراحل تطبيق قانون التعرفة الجديد المتعلق بالشرائح كقانون «واجب التنفيذ».



وحول عدم شمول القانون للسكن الخاص قال إن التعرفة الجديدة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك ولقد كفل القانون للوزارة أن تعطي محفزات للمواطنين من أجل مزيد من الترشيد، وسينعكس ذلك على المواطن في السكن الخاص بالإيجاب.



وفي سياق منفصل اعلن المرزوق عن تكليف د.مشعان العتيبي برئاسة قطاع شؤون المستهلكين، وهو من الكفاءات التي لها باع في التخطيط والمبادرات ما ينعكس بشكل إيجابي على القطاع وعلى «تحصيل الوزارة لفواتيرها، وتأمين الخدمة للمستقبل».



وتابع: نحن نولي هذا القطاع اهتماما خاصا في ظل زيادة التعرفة، فالناس تتوقع خدمة أفضل، وهذا ما نعمل عليه حاليا، سعيا إلى تحسين خدمات التحصيل، وتحسين منظومة العدادات وقراءتها، وخلال السنتين المقبلتين سنرى تغييرا كبيرا في هذا الموضوع.



وفيما يخص توفير الإنتاج المطلوب من الكهرباء والماء للمشاريع التنموية والسكنية خلال السنوات المقبلة، قال إن الوزارة لديها استراتيجية في ذلك، كاشفا عن اجتماع جمعه الأسبوع الماضي مع الوكلاء المساعدين في جميع القطاعات لمناقشة استراتيجيات الوزارة خلال الـ 20 عاما المقبلة، واحتياجات الكويت من الكهرباء والماء خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن ما تم طرحه خلال الاجتماع من خطط كان مميزا ويعطي اطمئناناً بأن الوزارة بأيد أمينة.

التجديد للعون وكيلاً مساعداً بـ «الكهرباء»

صدر مرسوم بتجديد تعيين فؤاد العون وكيل وزارة مساعدا بوزارة الكهرباء والماء وجاء في المادة الأولى من المرسوم:

يجدد تعيين فؤاد أدعيجأحمد العون ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من 13/2/2017.