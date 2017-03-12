الاعتدال ونبذ العنف سمتان رئيسيتان من سمات المجتمع الكويتي في دينه ودنياه

القاهرة - هناء السيد

أكد وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن المنهج الوسطي المتسامح هو عنوان للشخصية الكويتية، والاعتدال ونبذ العنف سمتان رئيسيتان من سمات المجتمع الكويتي في دينه ودنياه، مؤكدا أن توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، الداعية إلى التسامح والوسطية ونبذ الفرقة ساهمت بجعل الكويت بلدا ومركزا للإنسانية.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الجبري لوفد الكويت في المؤتمر الدولي السابع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يُقام برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحت عنوان (دور القادة وصانعي القرار في نشر ثقافة السلام ومواجهة الإرهاب والتحديات) وقال ان وزارة الأوقاف قدمت ورقة عمل تحث على الوسطية وسماحة الدين الإسلامية واعتماد أسلوب الوقاية والعلاج في استراتيجية الوزارة للتركيز على وسطية الإسلام ومبادئ التسامح والحوار مع الآخر وقبول الاختلاف ونبذ التطرف، موضحا أن الكل يعلم كيف أساء الغلو والتطرف لصورة الدين الإسلامي وهي صورة بعيدة عن عدل ديننا الإسلامي وسماحته، وأن الظروف التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية دعتنا إلى ضرورة التعاون لمواجهة الإرهاب وأن خير مواجهة للفكر المنحرف تكون بالفكر الصحيح السليم.

وشدد الوزير الجبري على ضرورة ترجمة التوصيات والبيان الختامي على أرض الواقع لتحقيق الهدف المرجو بنشر السلام في الوطن العربي والإسلامي خاصة أن المؤتمر يشكل أحد معالم التعاون المثمر بين القادة العرب والمسلمين لمواجهة قضية الإرهاب المشتركة.